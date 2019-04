De Haro: “Sánchez se niega a debatir para no hablar de Cataluña y de Bildu”

Faltan poco más de 24 horas para que empiece la campaña y lo último es la entrevista de Sánchez en la Sexta y la resaca del CIS de Tezanos. La legislatura se acabó cuando Sánchez dialogaba y dialogaba con los independentistas, y estaba dispuesto a aceptar un relator, todos los recordamos. De eso es de lo que no quiere hablar Pedro Sánchez y por eso, entre otras cosas, es reticente a los debates. Esta mañana le han preguntado si estaba dispuesto a hablar con los independentistas y ha respondido que dentro de la Constitución. Le han preguntado si eso incluye relator y Sánchez ha evitado pronunciar la palabra y responder.

¿Por qué quiere evitar hablar de relator? Porque todos recordamos que estaba dispuesto a que hubiese un relator y porque todos recordamos que el diálogo iniciado en Pedralbes no estaba dentro de la Constitución. Sánchez ha negado haber contado con el apoyo de Bildu. No quiere que nos acordemos de que los votos de Bildu le llevaron a La Moncloa y han servido para sacar adelante sus decretos leyes. Tampoco ha querido aclarar si indultará a los políticos presos. El entrevistador le ha preguntado si está dispuesto a hablar con Otegi, y ha respondido que está dispuesto a hablar incluso con el PP.

Incluso con el PP, Sánchez compara a Bildu con el Partido Popular, con el que todavía es el partido más votado. Sánchez ha insistido en que hay que votar para evitar la amenaza de las tres derechas. Este es el mensaje, movilización, movilización. Por eso Tezanos se ha ido esta mañana a la Cadena Ser para corregir la amplia victoria que el CIS le daba al PSOE y el amplio hundimiento del PP.

Ahora va Tezanos y dice que no hombre, que no es para tanto, que el PP no se va a hundir tanto y al PSOE le van bien las cosas, pero menos de lo que decía el CIS, que no hay que hacer caso a 18.000 encuestas, ahora sí cocinadas. Alguien debió llamar ayer a Felix. A lo mejor se dio cuenta él solo, y Felix Entusiasmos ha intentado rebajarse esta mañana. El que ha caído en la trampa ha sido Casado que ha dicho que no dimitirá si se confirman los datos del CIS. Solo ponerse en la hipótesis le debilita. El CIS lo carga el diablo.