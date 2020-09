De Haro: "Sánchez necesita poco tiempo para desmentirse a sí mismo"

Audio

Hace unos segundos acabo de retuitear un tweet de nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, un tweet con un video en el que, a cámara rápida, se muestra el campamento de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. Los refugiados sin comida, sin agua, sin techo. Se ha producido un incendio y ha dejado a 13.000 personas son techo. Llevan atrapados en la nada, años, y ahora se quedan a la interperie. La solución es difícil, pero no es verdad, sinceramente no es verdad que no haya una solución para estas personas que tuvieron que huir de sus casas, no tengan solución.

Han pasado nueve días, solo nueve días desde que Sánchez inagurara el curso político en la Casa de América. Un tiempo más que suficiente para desmentir la sinceridad de los llamamientos a la unidad de Sánchez. Sánchez necesita poco tiempo para desmentirse a sí mismo. Ayer Sánchez lamentó el sucidio de un etarra en el Senado, hoy Sánchez ha repartido a los que hace nueve días les pedía unidad. Al PP le ha reprochado que no cumple la Constitución, dice Sánchez que quien si cumple la Constitución es Podemos.

Un ejemplo claro de que sí cumple la Constitución es que cuando no le gustan los jueces los descalifica o su defensa de un referéndum para Cataluña. Pero También ha tenido Sánchez estopa para el que en principio es su socio para los Pesupuestos, Ciudadanos.

Ciudadanos no ha salido de la foto de Colón. Debe estar haciendo sus cuentas Sánchez de con qué apoyos puede sacar adelante las cuentas y ahora resulta que no necesita a Ciudadanos, esto varía por momentos.

Fernando de Haro sobre la operación Kitchen y la supuesta financiación irregular de Podemos

Para terminar de fomentar el clima de unidad Sánchez, los socialistas, están preparando petición de comisión en el Congreso de los Diputados para investigar al PP por la 'operación Kitchen'. Lo han acordado un día después de rechazar un debate en el Pleno del Congreso para crear una comisión de investigación sobre la financiación de Podemos, solicitada en agosto por el PP. Si la investigación del caso Kitchen del PP no a la comisión por la financiación de Podemos.

El caso Kitchen desde luego no pinta bien para el PP de Rajoy, el auto del lunes del juez García Castellón, apunta a la utilización de los mecanismos del Estado, el ministerio del Interior, para obtener con el chofer de Bárcenas, material que pudiera comprometer a los populares por el caso Gürtel. Pero para eso está la justicia, que también investiga la financiación irregular de Podemos. En la investigación de Podemos queda la sospecha de si la fiscalía está siendo usada políticamente, eso siempre está ahí y estará, auqnue los fiscales sean imparciales por el nombramiento de Dolores Delgado como FG.

Un partido viejo investigado por usar al Estado en provecho propio en un asunto nuevo y un partido nuevo investigado por financiación ilegal. En este momento no le toca al PSOE, pero le tocó en otro momento.

¿Qué le pasa a los partidos españoles que sean nuevos o viejos que siempre acaban cayendo en prácticas ilegales o ilícitas para financiarse, que siempre acaban sirviéndose de los mecanismos del Estado en provecho propio? Desde luego es una pregunta que reclama respuestas contundentes, más allá del y tu más porque el cansancio hacia los partidos, la desconfianza hacia las instituciones e incluso hacia la democracia crece. Detrás de cada irregularidad y de cada delito hay una personas o un grupo de personas, pero también hay organizaciones, partidos, mal financiados, alejados de los ciudadanos, autoreferenciales, partidos convertidos en máquinas de ocupar espacios institucionales donde la relación con la sociedad no cuenta.

Tenemos un problema con nuestros partidos, pero nosotros también somos un problema, porque la gente-gente cada vez criticamos más pero estamos menos dispuestos a implicarnos en lo público, en la política. La antipolítica no deja de ser una forma de aburguesamiento.