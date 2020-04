La corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández: "Caminar por Roma sin gente es una sensación lunar"

La corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, ha sido una de las invitadas a "Unidos en COPE", la gran jornada de oración del Jueves Santo, que ha sido transmitida en directo por videostreaming COPE.es y TRECE. La Semana Santa en todo el mundo va a ver suprimidas la mayoría de sus manifestaciones publica por el jaque del coronavirus, pero ello no implica en absoluto renunciar a acompañar a Jesucristo en su pasión y muerte, a vivir desde la fe y el sentimiento de comunidad un tiempo fundamental en el calendario litúrgico. Más que nunca ahora, COPE y TRECE quieren poner sus medios de comunicación al servicio de las personas y de la comunidad cristiana: para unir, para rezar juntos y llenarnos de esperanza.

Y una de las invitadas ha sido precisamente la corresponsal de COPE en Roma a la que, preguntada por si una alguna vez se había imaginado vivir una Semana Santa en confinamiento, ha confesado que “imposible, imposible imaginarme esta situación que se está viviendo en Italia”. Ella se encuentra ya en un mes de confinamiento, “30 largos días sin salir de casa”. El objetivo es bajar el número de contagiados y por el momento parece que Italia lo está consiguiendo a través de las medidas drásticas de aislamiento.

"Escuchar el ruido de tus pies en una ciudad como Roma es una sensación lunar"

Una capital italiana que está viviendo esta Semana Santa atípica sin sus turistas, sin sus calles llenas de gente en todo momento, una ciudad que, dice Eva Fernández, “siempre vive en temporada alta, nunca encuentras calles vacías, especialmente en Pascua”. La corresponsal nos ha querido también dejar sus sensaciones sobre esta ciudad vacía: “solamente pensar que estás caminando por las calles y escuchas el ruido de tus pidas, que te encuentras la Plaza de San Pedro absolutamente vacía, es una sensación lunar, tienes que tocarte la piel para comprobar que es cierto lo que estás viviendo”. Una Pascua “irrepetible” según la periodista española y en la cual asegura “estar aprendiendo mucho en lo personal y en lo informativo”.

En su lado más personal, Eva Fernández nos ha querido también dejar su personal manera de vivir esta Semana Santa y nos dice que, “son días de mucho trabajo, más que nunca, especialmente aquí en Roma, porque las retransmisiones son muy largas, y hay que contar constantemente a los oyentes lo que quizás no pueden ver y eso requiere mucha preparación”. Junto con la Navidad, seguramente la Pascua en Roma, es uno de los momentos más fuertes del año.

Las novedades de la Semana Santa en el Vaticano

Eva Fernández además está a la espera de las novedades de este año, porque la ya icónica Vía Crucis del Coliseo no se podrá hacer por las medidas de confinamiento, y se hará en “una Plaza San Pedro vacía, como también las ceremonias desde dentro la Basílica de San Pedro sin fieles, acabando por la bendición Orbi et Orbi del Domingo de Resurrección que, por primera vez en la historia, no se hará desde el Balcón de las Bendiciones, sino desde dentro la Basílica”. Una Semana Santa en lo personal y en lo informativo, “novedosa” para la periodista española que desde Roma seguirá trabajando e informando también en estos días de fiesta para todos.