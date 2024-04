De Haro: "Que la mujer del presidente firme cartas para que se adjudiquen contratos, es poco ejemplar"

Audio

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, quiere multar con con 5 euros a los pacientes que falten a una consulta médica si no avisan con una antelación mínima de 24 horas. ¿Cuántas veces te has saltado una cita? Te darán 24 horas en Francia para avisar de que no puedes ir.

Los europeos no somos conscientes de la sanidad que tenemos, pagamos nuestra seguridad social y con eso los mejores médicos, los mejores hospitales, pruebas sin escatimar gastos. El coste anual de los que faltan a las consultas sin previo aviso es de 27 millones de euros. Es una irresponsabilidad faltar a una cita médica.

¿Pero por qué la solución es una multa? Vivimos en un mundo en el que todo se arregla con normas y con multas. El Estado supone que somos seres perversos, gentes sin remedio, malos, malos y además tontos, solo comprendemos para esta mentalidad a golpes, a base de multas. No somos ángeles, pero tampoco demonios. A veces no queda más remedio que castigar, pero hay otras fórmulas: explicar, educar, seducir, motivar, el progreso tiene forma de multa. Qué pena.

Núñez Feijóo ha estado hoy en el programa de Herrera y ha explicado por qué Sánchez no ha sido citado en la comisión de investigación del Senado, comisión sobre la "Koldosfera" y añadidos. Le pide explicaciones a Sánchez. ¿Qué es lo que sabemos de la actividad empresarial que puede ser conflictiva de Begoña Gómez hasta el momento?

Pues sabemos tres cosas. Primera, que Begoña Gómez firmó una carta en 2020 para que dos empresas, una Unión Temporal de Empresa, se llevaran un contrato del Gobierno de 8 millones de euros. Uno de los accionistas de las empresas, Carlos Barrabés, facilitó la conexión entre Begoña Gómez y Air Europa en 2019, y luego diseñó el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige Begoña Gómez.

Además, el empresario Carlos Barrabés, gurú del máster dirigido por Begoña Gómez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron una reunión en el Palacio de la Moncloa en el año 2020 por iniciativa de la esposa del líder socialista para hablar de la aplicación de los fondos europeos,

Tercera, Begoña Gómez se reunió en junio y julio de 2020 con el CEO de Air Europa, Javier Hidalgo. Air Europa, en noviembre de 2020, recibió el primer rescate por valor de 475 millones de euros. Air Europa vinculada a la trama de la "Koldosfera". Dice Feijóo que puede haber un conflicto de intereses.

Este asunto, jurídicamente lo más probable es que tenga poco recorrido. Pero ejemplar y prudente no es que la mujer del presidente del Gobierno vaya firmando cartas para que se adjudiquen contratos a compañeros y socios, pues es poco ejemplar.