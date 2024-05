De Haro: "El problema no es que peligre o no la legislatura, el problema es que no la tenemos"

Audio

El chaval del colegio que dice que tiene amigos que consume pornografía a los 8 años. El problema del consumo de la pornografía en adultos tiene que ver muchas veces con la falta del desarrollo de la personalidad, es consecuencia de no tener capacidad de relacionarse con el otro.

Hay que salir de uno mismo, utilizar las palabras, abandonar el propio mundo, en la pornografía no. A Málaga también ha llegado todo el debate producido porque el Gobierno se haya visto en la tesitura de tener que retirar su Ley de Suelo. El problema de la vivienda es serio, en Madrid, Barcelona, hay habitaciones por 500 euros.

Tiene que ver con el suelo, se ha provocado el miedo de las personas que tienen que alquilar, y el principal escollo es el suelo, porque hay falta de suelo. De momento la tramitación se para, y además los socios del gobierno está encantada, por ejemplo, Ione Belarra.

Ione Belarra, se ha felicitado por haber "parado por tercera vez" la reforma de la Ley del Suelo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lamentado que el PP "haya dejado a un lado su posición de partido de Estado para poner una zancadilla al Gobierno"

Hay quien dice que esto va más allá del periodo electoral, esto muestra que la legislatura corre peligro. En realidad, no corre peligro, o sí, pero el problema no es ese, el problema es que la legislatura está absolutamente congelada. Quitemos las polémicas de la Ley de Amnistía, de si Sánchez dimite o no, ¿qué actividad legislativa ha habido en los últimos seis meses? Poca o ninguna. Los presupuestos están aplazados.

El problema no es que peligre la legislatura, es que, de momento, no tenemos legislatura.