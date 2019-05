De Haro: "En Navarra el PSOE no hablará en público con Bildu, pero sí aceptarán su abstención"

Audio

A los aficionados del Liverpool y el Tottenham he intentado contarles cómo van las negociaciones para elegir al alcalde de la ciudad que están visitando, pero no les veo muy interesados. Así que se lo voy a contar a usted, te lo voy a contar a ti. Hoy los de Vox se han ido al Congreso de los Diputados para dejar claro que son un partido con representación parlamentaria. Y Espinosa de los Monteros ha explicado, después de que ayer se celebrar el Comité Ejecutivo Nacional de la formación, que la línea roja no es entrar en los gobiernos municipales o autonómicos. No apoyarán ningún pacto con partidos que se nieguen a hablar con ellos. Es, de nuevo, un recado a Ciudadanos, ese partido que tiene la piel muy fina para lo que quiere. El centro de la piel finita. Dice Espinosa de los Monteros que si Ciudadanos no quiere ir a ningún sitio ellos les esperan en el Congreso.

En un esfuerzo de concesiones, Villegas ha dicho hace unos minutos que su partido no tiene problema en informar a Vox de los acuerdos que alcance con el PP. Gabilondo del PSOE manda una carta. El centro con la piel demasiado fina. Mientras, Iglesias ha convertido las negociaciones con Sánchez en un regateo y ahora dice que "Lo de los ministerios es lo de menos”: "Lo fundamental es un programa de gobierno de derechos sociales.” Y en COPE la ministra Robles ha querido tranquilizar al personal asegurando que los socialistas no van a negociar con Bildu el Gobierno de Navarra, un gobierno de nacionalistas vascos y socialistas. Ha dicho en ‘Herrera en Cope’ que no van a negociar con partidos contrarios a la Constitución.

La declaración de Robles en realidad tiene trampa porque las negociaciones ya han empezado. Chivite, la líder de los socialistas, ya se ha reunido con Uxue Barcos, de Geroa Bai, la actual presidenta nacionalista. Uxue Barcos dejó claro que de esa reunión había salido contenta. Las negociaciones están en marcha y los socialistas no van a hablar, al menos en público, con las fuerzas no constitucionalistas, con Bildu, pero sí van aceptar la abstención de Bildu para gobernar con los nacionalistas.