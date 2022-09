De Haro: "Los ucranianos están dispuestos a luchar por la libertad, los rusos no quieren luchar por Putin"

Audio

Desde que se produjo el accidente en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil en 1986, la zona en la que está ese reactor ha estado expuesta a alta dosis de radiación. Lo curioso es cómo algunos animales se han adaptado a esa situación. Un grupo de científicos ha estudiado las ranitas de San Antonio de Chernóbil. Las ranitas de San Antonio son verdes, pero en Chernóbil son negras. ¿Por qué? Las ranitas de esta especie que mejor han sobrevivido son las que tienen más melanina y la melanina las hace más oscura.

Una vez más en Chernóbil se certifica cómo funciona la evolución: en una especie se producen, en principio por azar, modificaciones genéticas en algunos individuos que les permiten adaptarse mejor al entorno natural y esos individuos son los que acaban sobreviviendo. Lo sorprendente es que todavía haya gente, por ejemplo en Estados Unidos, que piensa que esta evidencia sobre la evolución de las especies va en contra del relato bíblico de la creación. En realidad es todo lo contrario. Las especies no evolucionan necesariamente de un cierto modo, están a merced del azar, de lo imprevisto.

Hoy hemos hablado mucho de la amenaza nuclear, pero no por las ranitas de San Antonio de Chernóbil, sino porque Putin ha vuelto a sacar el comodín con el que juega desde el principio en la invasión de Ucrania. Putin va ganando la guerra, pero no la ganado todavía. Y por eso, esta madrugada hora española, como ya seguramente sabes, se ha anunciado una movilización de 300.000 reservistas.

Putin también ha sugerido que puede usar las armas nucleares.

Los rusos cuando han escuchado estos anuncios, se han lanzado a comprar billetes para salir del país. Los ucranianos están dispuestos a luchar por la libertad, los rusos no quieren luchar por Putin. Veremos si esta decisión cambia la postura de la mayoría del pueblo ruso que desde hace seis meses ha sido partidario de la invasión. El recurso a los reservistas es el síntoma de que Putin va perdiendo. Muchos soldados llevan más de 200 días combatiendo con una moral muy baja.

La pregunta es si la amenaza de usar las armas nucleares es creíble o solo un farol. Los que saben de esto dicen que es muy poco probable que Putin lance Misiles intercontinentales que pueden recorrer 5.000 kilómetros. Pero dicen los que saben de esto que no es descartable un uso limitado del armamento militar. Solo pronunciar esta frase pone los pelos de punta. De momento los servicios secretos de los Estados Unidos que esta vez si están funcionando no ven movimientos en este sentido. A los rusos desde luego no les haría ninguna gracia un ataque nuclear que pudiera volverse contra ellos. Los socios de Putin, China e India, ya le han dicho que no les gusta la guerra.

Una línea roja puede ser Crimea. Como sabes, Putin se hizo con Crimea en 2014. Zelenski dice que quiere recuperarla, Y aquí es donde está el dilema. Los ucranianos tienen derecho a recuperar todo su territorio conquistado, pero quizás la paz mundial exija una cesión de Zelenski para evitar que Putin muera matando, matando más de lo que ha hecho hasta ahora.