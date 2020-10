De Haro: "Igual esta noche Pedro Sánchez le manda a Santiago Abascal un jamón. Debería ser agradecido"

Audio

Hubo un tiempo en España, en el último Gobierno de Felipe González, en el que funcionó una pinza en la oposición. La oposición a Felipe era una pinza formada por la IU del difunto Anguita, que tenía apoyo del PP de Aznar.

La política española ha inventado la pinza entre los partidos en el Gobierno, Sánchez y socios, y Vox, un partido de la oposición al partido que lidera la oposición. Las intervenciones que se han producido hasta el momento en el Congreso con el debate de la moción de censura nos han ofrecido, en medio de una durísima pandemia y una durísima crisis económica, los perfiles de la pinza.

Ignacio Garriga, el candidato de Vox que no va a ser elegido y que Vox le ha hecho defender la moción para ganar notoriedad de cara a las elecciones, ha hecho una primera intervención previsible. No ha habido noticias.

Después en las réplicas ha intervenido el verdadero protagonista, Abascal, que después de criticar a Sánchez con algunos calificativos gruesos, la ha emprendido contra Europa.

Vox, que siempre había sido ambiguo en su “autoeuropeísmo” ha revindicado Móstoles, la guerra de independencia, la guerra que echo al francés. Vox se mueve así hacia un antieuropeísmo que nunca ha existido en España y que va perdiendo fuerza en Europa. Pero su verdadero objetivo, no ha habido sorpresas, no era ni Sánchez ni Europa, era Casado. Le ha pedido apoyo al PP para convocar elecciones

En el proyecto de Abascal, como suele ocurrir faltaba un dato, que el PP y Vox no suman. Sánchez no se ha querido perder el regalo de la moción de censura. No hay nada como ser antifranquistas, antifascistas, no hay nada como tener un adversario como Vox para poder presentarse como el más moderado de la clase. Después de aprovecharse del regalo de Abascal y de recordar la foto de Colón, pinza al PP.

El problema de España no son ya los 200 muertos diarios, la gestión de la pandemia, la crisis, sino el sentido del voto del PP en la moción de Abascal.

Igual esta noche Pedro Sánchez le manda a Santiago Abascal un jamón o una docena. Debería ser agradecido.