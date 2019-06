De Haro: “Iglesias le cuenta al Rey que Sánchez lleva 2 semanas sin cogerle el teléfono. Le está ninguneando"

Audio

¿Qué se puede esperar de una formación teledirigida por un fugado de la justicia como Puigdemont? Poca cosa. Si el máximo dirigente del partido, Puigdemont, es capaz de colarse en la cafetería del Parlamento Europeo como invitado, qué no hará Laura Borràs, diputada de JXCAT. Borràs es especialista en literatura catalana y las metáforas se le han subido a la cabeza.

Porque le ha dicho a Felipe VI que los catalanes no tienen Rey. A JxCat le votaron un 12 por ciento de los catalanes en las generales pero Borràs se permite hablar en nombre de todos los catalanes. Cataluña, como Extremadura, tienen Rey, no porque los Borbones invadieran Cataluña en la Guerra de Sucesión como cuenta la mala literatura independentista, sino porque unas cortes constituyentes y un referéndum en el 78 establecieron la monarquía como forma de la Jefatura de Estado. En el referéndum sobre la Constitución del 78, el 90 por ciento de los votos fueron síes. La estudiosa de la literatura le ha dicho a Felipe VI que los catalanes no tienen Rey, que en España hay presos políticos y además le ha echado la bronca por su discurso del 3 de octubre. Y luego ha dicho que la conversación ha sido muy educada. La educación la ha puesto el Rey, claro. Borràs ha ido a Zarzuela a faltar, a faltar a la Constitución, y a la inmensa mayoría de los españoles. Todo esto ha sido mala literatura porque lo esencial es que ha confirmado que los tres diputados presos y suspendidos - Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull- no van a renunciar a su acta de diputado.

Eso supone que JXCAT le da, de forma indirecta, el apoyo a Sánchez para la investidura. Como los tres diputados suspendidos no ceden su escaño, Sánchez podría sumar a su favor 173 síes frente a 172 noes. Le bastaría con las dos abstenciones de Unión del Pueblo Navarro. Borràs ha criticado a Sánchez por no tener voluntad de diálogo, pero eso forma parte del Bla, bla, de la mala literatura. Luego le ha tocado el turno a Pablo Iglesias, que ha dado muestras, después de la última purga y de haber usado la imagen de Heidi para lanzar a Echenique por el precipicio, de ser víctima de un ataque de celos. Iglesias está molesto, y lo ha dejado claro, porque Sánchez busca los votos de Rivera y no quiere los de sus diputados. Iglesias se ha quejado de que no tiene contactos con Sánchez desde hace dos semanas. Pero hombre Pablo, esas cosas no se cuentan, si el pretendido o la pretendida no te coge el teléfono eso no se cuenta a los amigos porque todos nos enteramos de que el pretendido te está ninguneando.