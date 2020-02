Audio

Dentro de media hora se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar el primer paso en la elaboración del presupuestos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene un nombre muy largo para designar una cosa muy sencilla: reúne a los responsables de los dineros de las comunidades autónomas con el Gobierno. El motivo oficial de la reunión de esta tarde es uno, al que se añade lo que llevan los consejeros en sus carteras: montarle un pollo al Gobierno porque no les ha liquidado el IVA de diciembre de 2017.

Vamos primero con el motivo oficial de la reunión. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, va a comunicar oficialmente lo que se llama la senda de déficit que ha pactado el Gobierno con la Comisión Europea. En función de la senda de déficit las comunidades autónomas pueden gastar más o menos. El PP había pactado para 2020 un déficit del 0,5 por ciento., pero con el Gobierno de Sánchez en 2019 el déficit va a estar en el 2,2 por ciento. Lo que ha buscado en el Gobierno en Bruselas es que le autorizara un déficit del 1.8 por ciento este año.

Eso le permitiría al Gobierno gastar unos 9.500 millones más para poder aplicar las políticas de gasto que ha pactado con Podemos. ¿Son esas políticas de gasto no productivas las que necesitamos en este momento? Seguramente no se va a discutir de eso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De lo que sí se va a discutir es de la liquidación del IVA de 2017.

El sistema de financiación de las comunidades autónomas tenía que haberse actualizado hace seis años. Pero el enfado ha aumentado desde que MJ Montero ha decidido que no va a liquidar los 2.500 millones por el IVA le corresponde a las CAS por el mes de diciembre de 2017. El IVA es uno de los impuestos compartidos con las comunidades autonomas y tiene un sistema complicado de liquidación porque primera se adelanta el importe y luego determina de liquidar según lo ingresado. En diciembre del año pasado habría que haber liquidado lo de diciembre de 2017. Pero la ministra MJ Montero alegando que se cambió el sistema y que ahora ya no se puede hacer nada no quiere entregar esos 2.500. La revolución en las comunidades autónomas ha incendiado no solo a las del PP, García Page, el presidente de Castilla La Mancha, ha amenazado con ir a los tribunales.

Otros Barones socialistas como Guillermo Fernández Vara o Javier Lambán apoyan la rebelión. Los barones socialistas son socialistas pero tienen que ganar elecciones y tienen muy complicado explicarles a sus votantes que haya inversiones para Cataluña, hay millones para hacer la política exigida por Podemos, y no haya dinero para la sanidad y la educación de sus comunidades autónomas.