De Haro: "Al Gobierno le ha venido de cine que PP y Vox se tiren los trastos a la cabeza en Castilla y León"

Audio

Como saben muchos: blue es un color, en inglés, pero también estado de ánimo. Bob Dylan le cantaba en este clásico a ese estado de ánimo. Enredado en azul, enredado en la tristeza. Hoy, 16 de enero, todos tendríamos que estar en azul. Oficialmente, este es el lunes más triste del año. Estamos lejos las Navidades, los días son cortos todavía y el invierno es largo. No se puede estar hoy alegre. Habrá quien ha tenido un hijo, o aprobado un examen. Ese no estará necesariamente triste.

La tristeza tiene muy mala prensa. Habría que escribir un manifiesto en favor de la tristeza. Menos mal que nos quedan Bradley Cooper y Lady Gaga.

"Dime algo, chica. ¿Eres feliz en este mundo moderno, o necesitas algo más? ¿Hay algo que estés buscando?". Voy a proponer a Bradley Cooper y a Lady Gaga como patrones de la sana tristeza, la que no es depresión, sino la tristeza que es síntoma de estar vivo, de no haber desesperado. La tristeza, no hablo de la depresión, la tristeza no es una enfermedad, es lo propio de la inteligencia. Las bacterias microbianas, por el contrario, sí están alegremente satisfechas cumpliendo con lo programado por la genética.

¡Que viene la derecha, qué miedo tienen las mujeres españolas! Menos mal que existe la izquierda. Al Gobierno, después del fiasco de la reforma del Código Penal, le ha venido de cine que los socios del Gobierno en Castilla y León, PP y Vox, se tiren los trastos a la cabeza.

Esto es un viejo recurso electoral que no le ha dado buen resultado al PSOE en Andalucía ni en Madrid. El jueves, García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, anunció la elaboración e implantación de un protocolo para que los médicos estén obligados a informar a las embarazadas para que, si quieren, conozcan el latido fetal y registro cardíaco. Que se hagan una ecografía en cuatro dimensiones. Según García Gallardo, estarían obligados a desarrollar ese protocolo.

El gobierno de Sánchez, antes de conocer en qué consistía el protocolo, ya ha requerido a Castilla y León que cumpla con lo establecido por la legislación nacional. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho esta mañana que no iba a ser obligatorio ni para los médicos ni para las mujeres este protocolo.

El vicepresidente ha dicho lo contrario, que sí se va a obligar a los médicos. Tenemos un anuncio del vicepresidente no confirmado por el presidente del gobierno autonómico y respondido por el gobierno de España antes de conocer cuál era el protocolo. Ya veremos si se aclaran en Castilla y León. Desde luego, al Gobierno de Sánchez le ha venido fenomenal el asunto.

Aquí hay una cuestión de fondo de la que se está hablando poco. En España se realizan más de 100.000 abortos al año. Es uno de los tres países de la Unión Europea con más abortos. 3 de cada 5 embarazos de mujeres de menos de 20 años acaban en aborto.

¿Por qué hay tantos abortos en adolescentes? Según algún estudio, en el caso de que la adolescente no hable con sus padres, normalmente no hay aborto. Sí, cuando hay conversación con sus padres. Otros estudios apuntan que la mitad de los abortos son por problemas socioeconómicos.