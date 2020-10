De Haro: "España está dando la nota por la falta de respeto al Estado de Derecho con la reforma del CGPJ"

Audio

Gales, una de las naciones que conforman el Reino Unido, se ha convertido hoy en la primera en anunciar un confinamiento para combatir la segunda ola. El primer ministro galés lo ha dejado claro: las UCI están llenas.

A Johnson le están presionando para que haga algo semejante en todo el país. Ahora ya no le llaman lock down, confinamiento, le llaman ahora circuit breaker, cortacircuito, que es lo mismo, pero durante menos tiempo.

En España nos urge no llegar a cortacircuito o que sea lo más corto posible para conseguir reducir la incidencia a 50 casos por 100.000 porque nuestra economía ya ha sufrido mucho.

La zona Euro va sufrir una recesión más acusada que Estados Unidos o China. Bueno, que de los datos de China no se puede uno fiar nunca. Dentro de la zona euro, España va a tener los peores datos, casi un 13% de caída del PIB. Y eso significa, para ti y para mí, bajada de sueldo o paro, o cierre de empresas.

Nadia Calviño, que es de lo más serio que tenemos en el Gobierno, ha intentado justificar esta mañana el hecho de que la recuperación en los tres meses de finales de año vaya perdiendo fuerza.

"España ya dado la nota ya tres veces"

Hay cosas que no se pueden evitar. No puedes cambiar la estructura de la economía española de la noche a la mañana: no se pueden convertir todos los camareros y todos los que trabajan en turismo en investigadores de biología molecular. Hay otras cosas que sí se pueden hacer. Se puede no dar la nota.

Es importante mirarnos con los ojos de los que tienen que invertir en España, de los que tienen que aprobar los fondos europeos. En los últimos diez años, España ha dado la nota ya tres veces. Cuando hubo que rescatar sus cajas de ahorros en 2012, cuando el secesionismo catalán montó el número del simulacro de independencia en 2017. Y con la covid-19 hemos vuelto a dar la nota, porque la gestión sanitaria ha sido mala, porque todo el mundo está viendo que tenemos un sistema político incendiado y porque el Gobierno de Sánchez e Iglesias se empeñan en poner patas arribas las instituciones.

Es malo dar la nota en estas circunstancias. El Plan de Recuperación tiene parlamentos como el holandés, que nos mira con sospecha. En Finlandia, los cuatro principales partidos han condicionado la ratificación del Plan a que haya mecanismos de respeto al estado de derecho. Y España está dando la nota por la falta de respeto al Estado de Derecho con la reforma del CGPJ que impulsa Sánchez. La independencia judicial es una sacrosanta en Bruselas, afortunadamente.

Lo que menos necesitamos es aparecer ahora como el país que no converge con los otros en calidad democrática. No se puede jugar con este tema. Hoy de Guindos, el vicepresidenta del BCE ha insistido en que lo que hace falta es respeto a los Gobiernos e instituciones de calidad.

Lo que dice de Guindos no se lo ha sacado de la manga. Es de sentido común y además coincide con lo que dice un estudio de un think tank europeo que explica por qué el impacto de la covid-19 ha sido tan diferente en las economías de Europa: una razón es la intensidad del confinamiento, el nuestro ha sido muy largo. El segundo la estructura de la economía, la nuestra depende mucho del turismo. El tercero el margen fiscal, nosotros no tenemos porque teníamos el déficit y la deuda muy alta. La cuarta razón es la calidad de la Gobernanza, o sea lo bueno o malo que sean los gobiernos.