"Con mucho dolor y amor estamos despidiendo a nuestra querida Maya. Ella siempre será en nuestra memoria una niña alegre y llena de amor, una adolescente deseosa de conocer el mundo, una joven mujer enamorada de España y muy cariñosa con sus padres". Con estas palabras ha contado el padre de Maya Villalobo, Eduardo Villalobo, sus sentimientos ahora que se ha confirmado la muerte de Maya.

La confirmación de la muerte de Maya, que tenía 19 años, y las últimas horas los detalles de la masacre perpetrada por Hamás en el Kibutz de Kfar Aza, donde fueron asesinados a sangre fría niños, nos han vuelto a sobrecoger.

Desde el sábado estamos sobrecogidos e impresionados por la crueldad con la que ha actuado Hamás. El conflicto es largo y endiablado. Lo que ha hecho Hamás no tiene ninguna justificación. Y es conveniente que la respuesta de Israel sea proporcionada. Y nosotros, la gente-gente, nos preguntamos cómo es posible que se cause tanto daño. Al espanto se une la inquietud por lo que puede pasar no solo en Oriente Próximo, sino el conjunto del mundo con esta nueva guerra.

Antes de adentrarnos en nuevos análisis o distribuir culpas, hemos tenido un sentimiento de rechazo, de repudio. Y ese sentimiento, esa primera, impresión, es la mejor pista para poder valorar y entender qué está pasando, para adentrarnos en la complejidad de nueva situación muy dolorosa. No hay que ser un experto en geopolítica, ni en Oriente Próximo, para formular un juicio sobre los hechos. En nuestra propia experiencia tenemos los criterios.

Sea cual sea nuestra ideología, el horror que hemos sentido y sentimos nos señala que la falta de respeto por la vida y por la libertad de hombres, mujeres y niños es injusta, aberrante. Es difícil encontrar el hilo de la primera injusticia que lo embrolló todo. Y además es prácticamente inútil ponerse a buscarlo. Todos hemos pensado estos días que hay que parar una espiral de revanchas, una escalada que dura ya 70 años. Todos tenemos experiencia de que nuestro deseo de justicia, que es infinito, no se satisface con la venganza.

Todos hemos entrevisto en algún momento que también cuando somos víctimas deseamos librarnos del mal sufrido, no quedarnos anclados en la ofensa, en la infamia, por grande que haya sido. La justicia, como muchos otros deseos, no se realiza muchas veces como habíamos pensado, como habíamos imaginado inicialmente.

Somos más humanos cuanto más intensamente deseamos justicia, cuando más dispuestos estamos a aceptarla tan pronto como haya una posibilidad de que se materialice, aunque no tenga la forma que le habíamos dado en nuestra imaginación.