De Haro: "¡Cuánto hubiéramos avanzado sin la desescalada de Sanidad!"

Audio

A partir de mañana estarán encapsuladas, como las diez ciudades de Madrid, León y Palencia. La decisión es de la Junta de Castilla y León. Palencia supera los criterios establecidos por Sanidad, tiene más de 500 contagiados por encima de 100.000. En Palencia no se cumplen los criterios establecidos porque Palencia es más pequeña. ¡Cuánto hubiéramos avanzado sin la desescalada de Sanidad! O sea, si Sánchez hubiera establecido unos criterios objetivos. Pero Sánchez quería una desescalada rápida, dejar de gestionar y echarle encima a las Comunidades Autónomas porque no tiene apoyos parlamentarios. Ahora hemos sabido que a mitad de agosto, con los criterios internos que usa Sanidad, ya habían saltado todas las alarmas. ¡Cuánto hubiéramos avanzado si los criterios hubieran sido objetivos mucho antes y los datos hubieran sido públicos! Pero la transparencia ha brillado por defecto.

¿Qué se puede hacer cuando no se tiene mayoría suficiente? Cambiar las reglas para tenerla. ¿Qué se puede hacer cuando no controlas las instituciones o la libertad de expresión no te es favorable? Cambias las reglas o cargas contra los periodistas. Esta es la fórmula con la que el Gobierno resuelve los problemas.

Los Presupuestos deberían haber llegado ya al Congreso para que fueran debatidos y aprobados antes de que acabe el año. Ya tendría que haberse debatido el techo de gasto y el objetivo de déficit. Pero el Gobierno no ha conseguido todavía una mayoría suficiente, ¿Qué ha hecho? Eliminar el trámite del objetivo de déficit en el Congreso, eliminando los límites al déficit.

El Gobierno está muy incómodo porque el Consejo General del Poder Judicial sigue siendo el que se nombró en época de Rajoy. Está incómodo porque quiere, como quisieron otros antes, controlar el nombramiento de los jueces. El Gobierno está especialmente incómodo porque los jueces que en teoría debían estar con la izquierda han tenido la desfachatez de ponerse de acuerdo con jueces muy malos y muy conservadores. ¡Qué desfachatez! ¿Cuál es la solución? Cambiar las reglas.