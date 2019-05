De Haro: “A Casado le viene bien que Sánchez le considere el líder de la oposición”

Audio

En la Tierra hay ocho millones de especies conocidas. Hoy hemos sabido que los hombres ponemos un peligro un millón de ellas. Que las especies se extingan no es tan raro, de hecho forma parte de la evolución. Es muy cargante cierto ecologismo que relativiza el valor singular del hombre, pero tenemos pruebas sobradas de que nuestra actitud hacia el planeta no es nada responsable.

Vamos con la que puede ser la noticia política de la jornada. Sánchez ha recibido a Casado en Moncloa. A última hora Moncloa, o sea Sánchez, ha hecho saber que la reunión tenía que ver con posibles pactos de Estado. De este modo Moncloa, o sea Sánchez, ha querido corregir a última hora una convocatoria que tenía mucho de absurdo. Inicialmente se había dicho que esta era una reunión para buscar apoyos para la investidura. Sánchez hace lo que le criticó a Rajoy: recibir en Moncloa.

Ese tipo de conversaciones, que no se llevan a cabo en calidad de presidente en funciones, sino de líder del partido más votado, no deben seguir un orden institucional y deben hacerse en la sede del PSOE. Sánchez ya ha dicho, irresponsablemente, que quiere gobernar en solitario. Si las reuniones son para buscar apoyo a la investidura tendría que hablar de forma prioritaria con quien puede apoyar su investidura. Si las reuniones son institucionales tendría que incluir a VOX. El líder del PSOE, sin embargo, ha hecho una convocatoria que se parece demasiado a la que hace el Rey antes de proponer un candidato a la investidura.

Todos sabemos que no se va a decidir nada hasta que no conozcamos el resultado y los pactos postelectorales de los comicios autonómicos y municipales. A España le sobra la política de imagen y de gestos vacíos, que con Sánchez se ha disparado. Los españoles tenemos mucho trabajo que hacer para mejorar nuestra educación, nuestra productividad en las empresas, nuestra convivencia. Conviene que el presidente del Gobierno en funciones no ande enredándonos con gestos vacíos. Moncloa subraya que la reunión Sánchez-Casado ha servido para normalizar relaciones.

Al final de la reunión, Casado ha comparecido ante los medios y ha contado que le ha pedido a Pedro Sánchez que a la hora de buscar la gobernabilidad, "España no dependa de los independentistas". En rueda de prensa en la Moncloa tras su reunión con Sánchez, Casado ha dicho salir con la impresión de que la investidura que va a comenzar va a tener un Gobierno "débil.”

A Casado esta reunión, paradójicamente, le ha venido muy bien. A Casado le viene bien que Sánchez le considere el líder de la oposición. Casado esta mañana, antes de ir a Moncloa, ha pedido tiempo como lo tuvo Rajoy en 2008 cuando el PP obtuvo 154 diputados. Ya veremos si los suyos le dan tiempo. El sábado Casado se abrazó a Feijóo, el gran referente del PP, y hoy Feijóo le ha mandado un dardo envenenado sin mencionarlo al hablar de los que quieren ser primeros espadas sin tener experiencia de gestión. Ve a algunos que "quieren ser primeros espadas y no han gestionado nunca". Juan Vicente Herrera, líder del PP de Castilla y León ha elogiado a Feijóo por ensanchar las bases sociales del PP, crítica indirecta a Casado. Lo que le falta al salón del PP es un tiroteo.