De Haro: "Bolaños ha dicho que ahora sí van en serio las negociaciones: ¿hasta ahora han estado de broma?"

A Sugi-mut-si Nakamura a las 8:15 horas del 6 de agosto de 1945 le sorprendió que las sirenas de alerta dieran paso a un silencio abrumador. El bombardero B-29 Enola Gay lanzó la bomba atómica, Little Boy, sobre el centro de la ciudad de Hiroshima. Murieron 140.000 personas. Nakamura quedó sepultado bajo un edificio pero le salvó la vida. Su existencia estuvo marcada por la locura y el recuerdo del dolor de la radiación sobre su cuerpo.

No sabemos su nombre, tiene 12 años, pongamos que se llama Anastasia. A las 8:45 probablemente ya estaba de camino al colegio y le han sorprendido las bombas que han empezado a caer sobre Kiev. Anastasia no va sufrir los efectos de la radiación de por vida, pero sí sufrirá los efectos de haberse quedado huérfana de padre y madre. Estamos, como es lógico, preocupados por la posibilidad de que Putin use armas nucleares. De momento, lo que hace Putin es asesinar civiles para sembrar el terror. Como hizo en Siria. Esta mañana ha atacado varias ciudades ucranianas como respuesta al ataque del puente que une Crimea con Rusia. Lo que necesita ahora Anastasia es mucha compañía, mucha ayuda, y que los europeos no pongamos problemas para reducir nuestro consumo de luz, gasolina y gas.

Ni tú ni yo hablamos en el metro de la falta de renovación del CGPJ. En parte porque no nos interesa, en parte porque la España tranquila se ha distanciado de la pretensión que el PP y el PSOE, el PSOE y el PP tienen de echarse la culpa en crisis constitucional en la que estamos. Desde hace cuatro años, como sabes, el CGPJ está sin renovar. El Gobierno ha hecho todas las trampas posibles para forzar al PP y el PP siempre ha puesto condiciones que no cumplió cuando gobernaba. La falta de renovación del CGPJ ha provocado también un bloqueo del Tribunal Constitucional y de parte del Supremo. Para forzar una solución, Lesmes, el presidente del CGPJ, ha hecho efectiva su dimisión, era una dimisión anunciada.

Ahora no sabemos ni siquiera cómo hay que sustituirlo. Los vocales no aceptan a quien debería ser: el presidente de Sala más antiguo del tribunal, Fernando Marín Castán. La situación es tan grave que Sánchez y Feijóo han corrido a reunirse y han protagonizado una escena de sofá de tres horas. Como si no supieran que Lesmes se iba a ir. Han esperado hasta que la situación se ha vuelto insostenible. Con descaro, Bolaños ha dicho que ahora sí van en serio las negociaciones.

Señor ministro, ¿hasta ahora no han ido en serio? ¿Hasta ahora han estado de broma?

Esteban, cuando una pareja dice que se van a dar la última oportunidad, es que todo está roto.

Nos puede parecer que esto es un tema menor porque bastante tenemos ya con llegar a final de mes. Pero no lo es, el deterioro institucional del CGPJ, del Tribunal Constitucional, de los partidos, de los parlamentos autonómicos, del Congreso y de muchas cosas más deteriora y mucho la calidad de nuestra democracia, desgasta el valor de España. Hace más difícil esa vida buena y esa prosperidad a la que todos aspiramos.