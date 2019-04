De Haro: “Antes que regular la eutanasia, hay que impulsar los cuidados paliativos”

No es habitual, pero en uno de los debates de la legislatura que ha terminado, un diputado en el Congreso quiso añadir en su intervención un relato de algo que había vivido personalmente. El diputado era Francisco Igea, de Ciudadanos, candidato ahora a la presidencia de Castilla y León. Igea, que es médico, contó cómo había acompañado a su suegra a morir. Igea le aplicó cuidados paliativos, y aplicó una sedación que no es una eutanasia, sino un modo de morir sin dolor. Antes de la sedación la familia se reunió, cantaron juntos y se despidieron. Luego su suegra le pidió que no tuviera prisa en sedarla.

Francisco Igea, que fue el impulsor de un proyecto de ley de paliativos que no ha salido adelante, sostiene que antes de meterse en una regulación de eutanasia hay que impulsar los cuidados paliativos. El suicidio asistido, sostiene Igea, se presenta como solución cuando no se ha solucionado el problema de los cuidados paliativos que, claro, son más caros. La falta de cuidados paliativos provoca que en España se muera mal porque se sigue muriendo con dolor innecesario, con sufrimiento innecesario, y se siga muriendo sin información, porque nos morimos en habitaciones de tres personas, porque se prolongan tratamientos que ya no son necesarios y que hacen sufrir. La falta de cuidados paliativos hace que muchas veces los españoles tengamos que elegir entre el horror y el suicidio. Y ya hay demasiados suicidios en España. Es la segunda causa de muerte por debajo de los 50. Si mejoramos las condiciones de la muerte, a lo mejor el debate sobre la eutanasia se plantea de otra manera.

Le decía la suegra de Paco Igea a su yerno que no tuviera prisa. En estas horas de precampaña hay mucha prisa para hablar de eutanasia. El caso de María José le ha servido a Sánchez para hacer campaña y para cargar contra PP y Ciudadanos. Hay quien le ha dicho a Sánchez que la eutanasia es demasiado seria para hacer lo que está haciendo. No es materia para una campaña electoral.