Fernando de Haro: "El PSOE es Sánchez y Sánchez es el PSOE. ¿Está reflexionando?"

Audio

"Buenas tardes, a la gente gente:

Ni la alta cuna (por llamarlo de algún modo), ni los estudios ni el dinero frenan la inclinación que todos tenemos a estrujar a las personas, a no respetar su libertad. Esa inclinación se convierte, demasiado a menudo, en una rampa que conduce directamente al infierno, a una violencia abominable contra las mujeres, una violencia que les amenaza, que les golpea, que les asesina. Ni los títulos nobiliarios ni los estudios ni el dinero han frenado a Fernando González de Castejón y Jordán de Urríes, marqués Perijá y conde de Atares para matar a su pareja y a una amiga. Si no te quiere libre, no te quiere.

Esta mañana se ha celebrado la Junta Directiva Nacional del PP con la euforia del resultado en las elecciones andaluzas. A Moreno Bonilla le llaman ahora los suyos el califa, mejor no recordar cómo acabó el califato cordobés de los omeyas. Feijóo no ha caído en la trampa de decir que lo de Andalucía es extrapolable al resto de España. Pero ha hablado de cambio que viene a ser lo mismo.

¿Pero es extrapolable? Siempre que hay unas elecciones en una comunidad autónoma se producen debates de este tipo. No hay circunstancias ni tiempos idénticos. Pero el hecho es que en una comunidad autónoma tan importante como Andalucía se ha producido algo hasta ahora inédito. Un gobierno autonómico del PP y Ciudadanos ha desmentido la idea de que el centroderecha supone una amenaza para los servicios públicos, la sanidad o la pluralidad social. Tras la crisis de 2008 era fácil que sus adversarios identificaran al PP con el partido de los recortes y la desigualdad. Ahora esa etiqueta se ha quedado vieja. A Sánchez, cuatro años después de que llegara a Moncloa, ya no se le valora por lo que hizo Rajoy o por los casos de corrupción del PP. Como es lógico se le valora por su gestión y por sus alianzas políticas.

Hemos visto en Andalucía una tendencia a que el votante no se identifique con pertenencias ideológicas inamovibles. Sánchez no puede contar para el futuro con el suelo que le daba al PSOE un voto necesariamente fiel. Cuando llegue el momento muchos electores decidirán en función de la gestión de la pandemia, de la gestión de la crisis económica y en función de sus acuerdos parlamentarios y de gobierno con Podemos, ERC y Bildu. Podemos por cierto no ha dado una rueda de prensa para valorar sus resultados desastrosos. ERC y Bildu, por cierto, hoy han avisado Sánchez en el Congreso de que debe "reforzar" la relación con sus socios si no quiere hacer peligrar la legislatura. Los barones socialistas saben ya que la marca PSOE está en horas bajas por estar asociada a Sánchez y a los socios de Sánchez. Lamban reclama centralidad. Fernández vara reflexión.

El PSOE es Sánchez y Sánchez es el PSOE. ¿Está reflexionando? De momento ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el sábado. Esta película ya la hemos visto"