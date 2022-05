De Haro, en memoria de los asesinados en Texas: "¿Tenemos que admitir que nunca se les haga justicia?"

Audio

"Buenas tardes a la gente, gente:

Estados Unidos está de luto. Irma García tenía 46 años, tiene ya para siempre 46 años. Trabajaba en la Robb Elementary School, donde se hablaba mucho español, trabajaba en Uvalde, Texas. Cuando Salvador Ramos entró hace unas horas en el colegio y empezó a hacer fuego, Irma trató de proteger a sus alumnos: niños pequeños que estaban empezando la vida. Irma no lo consiguió. Ella y otro profesor han muerto, 19 niños han sido asesinados por Salvador Ramosque se compró dos pistolas para celebrar que había cumplido 18 años. Antes de cualquier consideración sería inhumano seguir hablando si intentarnos imaginar el dolor que en este momento viven los hijos de Irma, los padres de los niños asesinados.

¿Quién les hará justicia? ¿Tenemos que admitir el absurdo de que nunca se les haga justicia? Los tiroteos en Estados Unidos han aumentado trágicamente en los últimos 7 años. Es raro ya el año en el que no mueren 100 personas. Pero casi la mitad de los norteamericanos defienden que se pueda comprar un arma como compras una aspiradora. Los muertos, las matanzas se suceden y la ideología en favor de las armas no cede. Los hechos contra la ideología no sirven. La mitad de los norteamericanos están convencidos de que tener un arma es un derecho fundamental para poder defenderse, como si el Estado no pudiera defenderlos. Anarquismo armado y miedo a la inseguriad. UN cocktail muy peligroso.

Audio





Nadia Calviño ha intentado aprovechar la matanza de Texas para poner al mismo nivel el anarquismo armado de USA y la posición de Vox.

Ni hoy, ni ayer, ni el año pasado Vox ha defendido el uso particular de armas para la autodefensa. Pero sí lo hizo Abascal en 2019 que defendió que los españoles tengamos armas en casa.

En España hay separación y división de poderes, ministra

Calviño carga contra Vox y contra la separación de poderes. Desde que hace unas horas el Tribunal Supremo decidió admitir los recursos contra los independentistas condenados, el Gobierno de Sánchez ha emprendido una campaña para decirle a los jueces del Supremo lo que tienen que hacer.

Audio





Calviño, nos consta, sabe mucho de economía, pero no sabe, más bien no quiere saber que en un Estado democrático decide algunas cosas el Gobierno, pero que esas decisiones las pueden corregir los jueces. Separación y división de poderes ministra. Bolaños ya ha decido, antes que los jueces, que los indultos estuvieron bien dados. El futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE es incierto, Yolanda Díaz y Podemos no están bien avenidos. Y Sánchez necesita para hoy, para mañana y para la próxima investidura el apoyo del frente formado por ERC y Bildu . Por eso gesticula mucho con los indultos, y el PSC se pone de acuerdo con ERC para no cumplir con las decisiones judiciales que reclaman un 25 por ciento de las clases en Cataluña en castellano".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te interesa

De Haro: "Hay un amor que no es amor, que no soporta la libertad de las mujeres"