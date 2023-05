Fernando de Haro: "La tasa de paro juvenil de España duplica la europea y con todo esto el Gobierno presume"

Audio

Para colarse en una fiesta a la que no te han invitado hay que tener caradura o ser un maleducado. Aunque la cosa se puede ver de otro modo. Últimamente, solo vamos a las fiestas de los nuestros, las fiestas de las mujeres agraviadas, de los hombres maltratados, las fiestas en las que no hay que hacer ningún esfuerzo por socializar, por intentar entender a alguien que no es de nuestra propia tribu. Con nuestra tribu todo es más fácil. Todos hablamos igual, todos pensamos lo mismo, todos lloramos o reímos con lo mismo. Para ir a la fiesta o el funeral de otros hay que estar dispuesto a que te digan que no eres bienvenido, hay que ser una persona libre, segura de sí misma. No se corren riesgos en las fiestas y en los funerales de nuestra tribu, nunca nos sorprendemos, todo es previsible, hasta los chistes.

El lunes estuvimos hablando con alumnos de la FP dual, la FP que debe ser cursada en empresas. Víctor Cabrera hizo un grado superior de Mecatrónica Industrial en su modalidad dual. Tiene 24 años, acabó el año pasado y ya está trabajando en una empresa.

Hoy el Gobierno ha aprobado un plan para reforzar la FP. A ver si es verdad. Pero hoy hemos tenido también el dato de paro de la eurozona. Y la verdad es que todos los meses este dato da dolor escucharlos. El paro en la UE está en mínimos, en un 6,5 por ciento, nosotros estamos en el 12,8 por ciento. La tasa de paro juvenil de España duplica la Europea, aquí un 30 por ciento, en el resto de Europa un 13 por ciento. Y con todo esto el Gobierno presume de empleo.

Pero Rajoy también presumía de empleo y el diferencial en Europa también entonces era muy, muy llamativo.

¿Por qué, por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro y en la UE las cifras son bastantes más bajas? En toda Europa, menos en Portugal, Italia y España, si un joven estudia más tiene más facilidad para encontrar trabajo y para ganar más. De hecho, en España la tasa de paro de jóvenes universitarios es más alta que la de los que no han ido a la universidad. El que haya un salario mínimo no penaliza necesariamente a los jóvenes, pero ese salario mínimo para jóvenes debe estar proporcionado al salario medio. Lo definitivo, lo verdaderamente definitivo para reducir el paro juvenil, es la educación, pero no cualquier tipo de educación, una educación que permite a los jóvenes especializarse. Eso es lo que sucede en Alemania o Dinamarca. Italia ha gastado mucho dinero para reducir el paro juvenil, pero no lo ha conseguido porque el gasto estaba más enfocado. En Alemania si han empleado bien ese dinero: formación dual.