Fernando de Haro: "Sánchez ahora que acaba el estado de alarma ha vuelto a quitarse el muerto de encima"

El sábado por la noche acaba el estado de alarma, llevamos seis meses de estado de alarma y ya estamos otra vez en la puñetera locura como decía Felipe González.

La cuarta ola va suavemente de bajada pero todavía hay una tasa de incidencia de 202 casos por cada 100.000, hay comunidades como el País Vasco y Madrid con más tasa de incidencia.Tenemos todavía diez veces más de casos de los necesarios para decir que el virus está controlado. Al día sigue muriéndo por covid una media de 50 personas: un autobús llenos de pasajeros. Decae el estado de alarma no por razones sanitarias, sino por razones políticas porque Sánchez no quiere exponerse a una derrota parlamentaria porque Sánchez no ha hecho los deberes aunque casi hace un año prometió una modificación de las leyes sanitarias para que no sucediera lo que está sucediendo hoy.

¿Y qué está ocurriendo? que cada autonomía es un mundo, pero tenemos tres casos fundamentalmentalmente: los casos de las autonomías que no quieren ni toque de queda ni cierre perimetral. Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucia, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Asturias, La Rioja, Cantabria, Murcia y Extremadura.

Entre esas autonomías hay algunas con alta tasa de incidencia y otras con menos. Luego está el segundo grupo, las que quieren mantener el toque de queda y los TSJ se lo han respaldado, es el caso de Baleares y Valencia aunque en Valencia solo hasta el 24 de mayo.

Y luego está el tercer caso, el de las autonomías que quieren toque de queda y que los TSJC se lo han denegado, es el caso del País Vasco.

En unos casos los jueces dicen que las comunidades autónomas tienen competencias para establecer el toque de queda, en otros como en el País Vasco han asegurado que no pueden establecer toque de queda sin cobertura del estado de alarma.

DE HARO: "CADA VEZ QUE EL GOBIERNO DICE QUE EMPODERA A ALGUIEN ES QUE LE ESTÁ PASANDO UN MARRÓN"

¿Por qué hemos llegado a esta situación? La culpa no es ni de los jueces faltaría más. La culpa es de Sánchez. Sánchez después del verano se dio cuenta de que gestionar el Covid le quemaba mucho y se quitó de en medio. Sánchez ahora que acaba el estado de alarma ha vuelto a quitarse el muerto de encima y esta semana aprobó un decreto: una vez que los TSJ tomen la decisión sobre el toque de queda y otras limitaciones, quien unifica criterio es el Supremo. Carmen Calvo ha llamado hace unas horas a este empoderamiento.

Cada vez que el Gobierno dice que empodera a alguien es que le está pasando un marrón. De hecho, el Tribunal Supremo ya ha hecho público un informe en el que dice que no está para tomar decisiones políticas. El informe dice dos cosas. Primero, que una cuestión que tiene que ver con los derechos fundamentales no se puede resolverse por decreto. Segundo, que no le da tiempo en resolver los asuntos en cinco días como ha decretado el Gobierno.