Fernando de Haro: "Rivera dejó herido de muerte a Ciudadanos y Arrimadas parece dispuesta a enterrarlo"

Albert Rivera dejó herido de muerte a Ciudadanos, Inés Arrimadas parece dispuesta a enterrar al partido naranja.

Eso es lo que decía en el mes de octubre. Pues como la propia Arrimadas decía hace solo cuatro meses, ella misma ha metido a Ciudadanos en un problema moral. No sé si es un problema moral, pero desde luego es un problema electoral. Esta mañana la Cadena Cope te contaba que PSOE y Ciudadanos se habían puesto de acuerdo para lanzar una moción de censura en la Comunidad Autónoma de Murcia. El PSOE, con 17 diputados, y Ciudadanos, con 6, suman mayoría absoluta en la Asamblea de Murcia. Está por confirmar pero el acuerdo incluye que los naranjas presidirán la comunidad y los socialistas tomarán el mando del Ayuntamiento de la capital.

Arrimadas, a la que ya no le parece inmoral una moción de censura ha justificado la decisión en la necesidad de regenerar el Gobierno de Murcia después de las vacunaciones irregulares.

López Miras, el presidente de Murcia, ya hizo dimitir al consejero de Sanidad cuando se supo que se había vacunado cuando no le tocaba, Con esta moción de censura Ciudadanos resuelve un problema interno, pone como presidenta a Ana Martínez Vidal, la líder de la formación en esta comunidad probablemente se va deshacer hasta ahora a la vicepresidenta del gobierno murciano, Isabel Franco, quedó fuera de la Ejecutiva regional de Ciudadanos.

La negociación ha sido a nivel nacional, por si hubiera alguna duda, Carmen Calvo ha explicado que esto de la moción de censura es una cosa muy normal en la nueva democracia.

DE HARO: "TIENE DIFÍCIL CONVENCER ARRIMADAS A SUS VOTANTES"

Tiene difícil convencer Arrimadas a sus votantes de que era absolutamente necesaria una moción de censura para gobernar con los socialistas de Sánchez y con los votos de Podemos.

Tan pronto como se ha conocido la moción en Murcia, Ayuso ha convocado elecciones en Madrid. Tenía ganas Ayuso de anticipar elecciones, porque cree que puede mejorar resultados, y lo que ha pasado en Murcia se lo ha puesto en bandeja. Tenía que evitar que le pasase lo mismo que al presidente de Murcia.

De hecho, el PSOE y Mas Madrid han presentando esta mañana una moción y si Ayuso no se hubiera adelantado, hubiera habido que votar y Ciudadanos hubiera estado de apoyar a los socialistas. Como no hay dos sin tres, los socialistas han presentado también de moción de censura en Castilla y León, no parece que vaya a prosperar. Ciudadanos no la va a apoyar. En resumen, a estas horas tenemos una moción de censura pactada en Murcia que puede hacer daño a Ciudadanos y a un partido muy debilitado.

Una moción de los socialistas en Madrid a la que Ayuso se adelantado, y una tercera moción de los socialistas en Castilla y León que no va a prosperar. Seguramente llevaba razón la Arrimadas de octubre, la que decía que en plena pandemia, era una locura dedicarse a hacer y rehacer pactos tras las elecciones.