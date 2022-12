Fernando de Haro: "Lo que ha anunciado el Gobierno lo pidió la oposición hace casi cuatro meses"

Audio

Hoy se cumple 200 años del nacimiento de Pasteur. Seguramente te suena, quizás sepas algo de él. Pasteur es el pionero de la microbiología moderna. Gracias a Pasteur se identificó el origen de las enfermedades infecciosas y eso hizo posible el desarrollo de vacunas, de los antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención. Pero Pasteur no tuvo una vida nada fácil.

Aunque la teoría microbiana fue muy controvertida en sus inicios, hoy en día es fundamental en la medicina moderna y la microbiología clínica. Pasteur tuvo que repetir continuamente sus experimentos, porque nadie parecía capaz de reconocer su valor. Los profesores de la sobrina que reconocieron la validez científica de los experimentos de Pasteur. Para estos profesores, admitir lo que sostenía Pasteur significaba tener que reconocer inmediatamente en clase que debían cambiar mucho sus explicaciones. Y por medio había orgullo, fama, dinero. El problema de la función de los microbios, que es un problema objetivo, científico, era para ellos un problema vital. ¿Qué tendrían que haber hecho aquellos profesores para ser capaces de percibir el valor de aquellas experiencias irrefutables incluso para profanos? Habría sido necesario que poseyeran una lealtad, una dignidad moral y una pasión que no tuvieron. La historia de Pasteur se repite a menudo.

Sánchez despide el año y comienza el 2023 electoral con un nuevo paquete de ayudas para combatir la crisis y la inflación. La medida estrella es una rebaja del IVA de los alimentos.

No se pagará IVA al comprar pan, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Se rebajará el tipo del IVA al aceite y la pasta, que pasarán del 10% al 5% durante medio año.

Como sucedió con el IVA de la electricidad y del gas, lo que ha anunciado o algo muy parecido lo pidió la oposición hace casi cuatro meses.

Se suprime la ayuda de 20 céntimos generalizada en los carburantes. Es lógico. El IPC de los productos energéticos ha retrocedido desde el verano hasta niveles próximos a los valores anteriores a la guerra.

Lo que es muy discutible es la entrega de un cheque sin carácter finalista para la clase media y la clase baja. En un año electoral. Una situación como la que vivimos requiere ayudas efectivas para los más pobres. Pero el Gobierno ha fracasado una y otra vez en la aplicación de una solución como la del Ingreso Mínimo Vital que era muy oportuna. Los topes en el alquiler de la vivienda pueden tener a medio plazo el efecto contrario al que se busca: un encarecimiento.

Y Sánchez no ha dicho nada de la subida de impuestos que el Gobierno ha establecido en el IRPF. Suben los impuestos porque el IRPF, la tarifa no se ha deflactado, no se ha actualizado