Fernando de Haro: "El precio de la electricidad ha desatado una batalla comercial sin precedentes"

Audio

Billie Eilish, la joven cantante y compositora estadounidense de voz susurrante y letras dolientes, participa en un experimento audiovisual, que no es un documental pero que se le parece. Una de sus últimas canciones, Gettin Older, haciéndome vieja, Billie Eilish tiene poco más de 20 años, da muestra de una sabiduría útil para empezar la semana.

"Estoy haciéndome vieja, tengo más sobre mis hombros pero voy mejor, cuando estoy equivocada lo admito". No es poco darse cuenta de que uno se ha equivocado y aprender de los errores. Si eso es hacerse viejo, bienvenido sea. Aunque hacerse viejo no lo garantiza.

Parece que el Gobierno ha reconocido, aunque sea para sus adentros, que se equivocó al no tomar medidas a tiempo para suavizar el precio de la luz. Por eso trabaja en un sistema complejo para vincular el precio de la luz no al precio del mercado mayorista sino a los precios futuros con lo que se trasladaría el riesgo a las comercilizadoras.

De momento, lo que tenemos es un nuevo récord de 154 euros el megavatio hora. Y lo que tenemos es una competencia intensa entre las eléctricas para que los clientes que tienen contratada la energía con la tarifa regulada se pasen al mercado libre. Recordemos que hay dos modos de pagar la luz: con la tarifa regulada se paga la luz en función del precio que tenga la electricidad en el mercado mayorista, es un sistema cambiante, y con el mercado libre se paga la luz en función de un precio fijo, una especie de tarifa plana que las compañías fijan al cliente sin tener en cuenta la evolución del mercado mayorista.

No hay que confundirse, la tarifa regulada fluctúa en función del precio en el mercado mayorista y la del mercado libre no fluctúa, es una tarifa fija. En estos días se está produciendo una migración importante de personas que se pasan de la tarifa regulada al mercado libre, al que no fluctúa, para evitar más subidas. El precio de la electricidad ha desatado una batalla comercial sin precedentes en la que las empresas están intentando hacer migrar a los clientes domésticos hacia el mercado liberalizado con la promesa de un recibo estable.

De Haro: "Hay que mirar la factura de la luz"

¿Es conveniente cambiarse?

¿Qué es más conveniente la tarifa del mercado libre que no fluctúa, se paga sí o sí lo mismo, o una tarifa regulada? Vamos a empezar por el principio. ¿Sabes si tienes tarifa regulada o tarifa del mercado libre? Seguramente no lo sabes. Lo primero es enterarse. Para eso hay que mirar la factura de la luz, mirar la esquina superior izquierda , si en la esquina superior derecha aparece el nombre de una comercializadora nueva, es que tienes tarifa regulada, o sea la que fluctúa. Lo primero es esto, saber qué tipo de tarifa tienes.

Repito la pregunta ¿Qué es más conveniente la tarifa del mercado libre que no fluctúa, se paga sí o sí lo mismo, o una tarifa regulada que no fluctua? Entre 2015 y 2019 la factura regulada, la que fluctúa, ha sido hasta un 17% más barata que la del mercado libre. Pero todo puede cambiar. Esta situación requiere consumidores informados que es lo que no solemos ser.