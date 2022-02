Fernando de Haro: "Podemos usa el Benidorm Fest para reivindicar la democracia directa"

Audio

Estamos a jueves, el Benidorm Fest se celebró el sábado y todavía se sigue discutiendo si hubo tongo o no al ponderar muy poco el voto popular y mucho el voto del jurado. Curioso que está discusión ocupe tanto espacio en un país como el nuestro, estamos como estamos. Quizás es que queremos olvidar, quizás es que nos hemos obsesionado en llevar razón con nuestras ideas y con nuestros sentimientos, quizás es que nos interesa más llevar razón que hablar de cómo es posible vivir en una circunstancia adversa. Los que más fomentan esta actitud son los políticos. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha puesto el Benidorm Fest como ejemplo de un robo de la voluntad popular.

Le ha faltado decir que fue un robo impulsado por el patriarcado del hombre blanco. Podemos usa el Benidorm Fest para reivindicar la democracia directa. Es una vieja historia de Podemos. En toda democracia se vota, pero tambien se pondera el voto y hay contrapesos instituacionales. Nada menos que la vicepresidenta Calviño ha tomado parte y ha defendido la victoria de Chanel. Lo dicho quizás es que queremos olvidar, quizás es que nos hemos obsesionado en llevar razón con nuestras ideas y con nuestros sentimientos.

La vicepresidenta de Economía ha tomado parte en el Benidorm Fest en el día en la que la Vicepresidenta de Trabajo está defendiendo la convalidación del decreto de la reforma laboral. Todavía no sabemos el resultado de la votación, el Gobierno tiene amarrados los 176 votos necesarios, pero no cuenta con el apoyo de sus socios de izquierda y con el PNV. La legislación laboral es en este momento decisiva para lo que a ti y a mí y a todos los españoles nos interesa más: la creación de empleo. La reformita laboral que ha hecho el Gobierno no deroga la del PP. La reformita es buena porque no desteje leyes anteriores, algo que nos gusta mucho en España, mantiene la flexibilidad en las relaciones laborales y quiere reducir la contratación temporal. . Pero esta, que es la enjundia, no es la noticia. La noticia es que la izquierda, desde el PSOE hasta ERC y Bildu se frotan las manos de satisfacción porque Yolanda Diaz ha fracasado.

La ministra que quería ser con mucha petensión la nueva líder de la izquierda, saca adelante su reformita con el apoyo de la derecha y del centro. Y sus compañeros de Gobierno y de orientación política están encantados por haberse tomado la revancha. Quizás es que queremos olvidar, quizás es que nos hemos obsesionado en llevar razón con nuestras ideas y con nuestros sentimientos, quizás es que imitamos a la clase política que criticamos.