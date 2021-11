Fernando de Haro: "El pasaporte Covid convierte a los jueces en legisladores"

Audio

C. Tangana ha triunfado y ha triunfado a lo grado. Se ha hecho con tres Grammys Latinos. Uno de los Grammys se lo han dado por este tema Nominao. La letra de esta canción está dedicada a una canción de una mujer que tuvo mucho éxito y que ahora fracasa. También el que canta se siente fracasado porque ni siquiera le han nominado

Ni siquiera te han 'nominao'. No se si C. Tangana quiere hacer denuncia social, pero lo cierto es que en este mundo nuestro sino estás nominado a algo no eres nadie. Da igual, pero hay que tener una nominación, a mejor vocal de escalera, al mejor rizador de hojas de geranio. Como decía Bridget Jones en su diario: “El momento en que una parte de tu vida empieza a ir bien, otra se hace añicos”. Pero eso no nos importa, el caso es estar nominado, a lo que sea.

Estábamos casi olvidados de coronavirus por nuestra alta tasa de vacunación. Pero lo que está pasando en el resto de Europa y en algunas comunidades autónomas ha vuelto a plantear el debate sobre la conveniencia de tomar algunas medidas. Desde hace días, como sabes, han vuelto la restricciones severas en varios países de Europa para hacer frente a la sexta ola, que es la ola de los no vacunados. En Austria han decretado un nuevo confinamiento a partir del lunes -solo volver a utilizar la palabra confinamiento da vértigo-. Y a partir de febrero se va a imponer la vacunación obligatoria. El martes, con una de sus ocurrencias, el presidente de Cantabria, pidió la vacunación obligatoria en España

La vacunación obligatoria en España en este momento no es posible ni conveniente. Esto ya quedó resuelto en julio por el Tribunal Constitucional después de que Galicia promulgara una ley que incluía la posible inoculación obligatoria. Con la legislación sanitaria que tenemos en España no se puede hacer obligatoria la vacunación, con otra, que pudiera haber impulsado el Gobierno de Sánchez y que no ha impulsado habría dudas. Pero no es necesario, en Austria solo están vacunados el 65 por ciento, en España el 90 por ciento de la población está vacunada. No tiene sentido una vacunación obligatoria pero hasta once comunidades se están planteado exigir el pasaporte Covid para acceder a algunos interiores.

En Galicia ya tienen el aval de los tribunales para exigirlo en la entrada de hospitales. Cataluña y Baleares ya lo tienen implantado. En Cataluña ha servido para que muchos de los que no estaban vacunados quieran vacunarse. La ministra de Sanidad, hasta ahora se ha mostrado en contra de establecer esta medida, que es por ejemplo, obligatoria en Francia o Italia. Pero este miércoles ha cambiado, es partidario de que lo exijan las comunidades que lo consideren conveniente. Pero eso no significa que el Gobierno se ponga manos a la obra para sacar adelante una nueva legislación sanitaria, el Gobierno está en las cosas de la memoria democrática.

Como ya sucedió con los confinamientos perimetrales, el Gobierno deja en manos de los tribunales la decisión del pasaporte Covid y convierte a los jueces en legisladores.