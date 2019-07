Fernando de Haro: ''Nos vamos de vacaciones con dudas en la economía''

El presentador de 'La Tarde' de COPE, Fernando de Haro ha comenzado su monólogo de este miércoles centrándose en la economía nacional, que sigue creciendo más que la europea pero se ha moderado al 2,3%. Esto se debe al descenso del gasto de las AD. Nuestra economía crece menos y la economía crece un 11,1%, el menor incremento desde 2013. Empieza agosto y las vacaciones de mucha gente arrancan con dudas en la economía, y en esta situación lo más conveniente sería tener Gobierno. En momentos de incertidumbre económico sería bueno tener Gobierno. Pero no cualquier Gobierno. Un Gobierno en solitario de Sánchez apoyado por fuera por Podemos sería un Gobierno que se adentrara en lo desconocido. En realidad no sabemos qué piensa Podemos en muchas cuestiones, s un partido-movimiento que no escribe casi nada, que no tiene programa, no emite resoluciones políticas y sus órganos de dirección suelen refrendar lo que se discute y se decide en otras partes. El programa de Podemos es Iglesias. Mejor no tener un Gobierno que dependa, al final de Iglesias.