Fernando de Haro: "Muchos, muchos españoles, están preocupados por llegar a final de mes"

Esta mañana te has puesto por primera vez en mucho tiempo un pantalón largo. Quizás no ha sido esta mañana, fue hace una semana, hace quince días o hace un mes. Te has puesto por primera vez en mucho tiempo pantalones largos y has recordado que no son tan cómodos como los pantalones.

Minutos antes ha sonado un despertador que no sonaba desde hace tiempo y con la boca todavía un poco empastada te has tomado el primer café. Y, de pronto, se han agolpado en la cabeza pensamientos que hacía muchos días no tenías. Te has mirado en el espejo y la cara que aparecía era la misma cara, la misma cara de la persona que había en ese espejo antes de que empezaran las vacaciones. La misma persona con las facciones más descansadas, quizás con un ligero bronceado que tardará poco en desaparecer.

Las vacaciones no han obrado el milagro, todo está donde estaba antes: la cuenta corriente tiritando más que nunca, el mismo jefe del mes de julio. A ese desasosiego que te ha entrado al salir de casa le llaman síndrome postvacacional. En realidad es la vida, la vida y tú mismo en esa lucha por sacar adelante los estudios, por encontrar pareja, por tener un sueldo justo, por ser reconocido, por no estar solo, el mismo que estaba enfermo, el mismo que no consigue ponerse en forma.

En el espejo esta mañana eras el mismo que estaba hace unos días en el pueblo, en la playa, o en casa sin despertador. El mismo que rebaña afectos, que se acaba asfixiando, el mismo que busca una caricia, una razón para que todo no sea un cuento relatado por un idiota lleno de ruido y furia.

Se acaba el verano aunque ya sabemos que el mes de septiembre y el de octubre va a ser caluroso, así que vamos a seguir dándonos algún bañito. También sabemos que hay que nadar y guardar la ropa.

Pilar Cisneros ha estado esta mañana en un mercado y ha constado cómo estamos guardando la ropa. En lugar de filetes compramos carne picada.

Muchos, muchos españoles, están preocupados por llegar a final de mes. Hay algunas buenas noticias, los ingresos por turismo este verano son semejantes a los de antes de la pandemia. Turismo importante. Pero hay nubarrones en el horizonte. El dato de empleo del mes de julio no ha sido bueno y los precios siguen sin darnos cuenta. La guerra en Ucrania sigue más o menos como estaba en julio, lo que significa incertidumbre con el suministro de energía en toda Europa.

La UE va a presentar su nuevo plan para intentar que la subida del precio de la energía no nos amargue la vida. Podría generalizarse la excepción ibérica a toda Europa imponiendo topes. Sánchez había sido un predecesor de lo que haría el resto de Europa. Veremos. Por lo pronto el presidente del Gobierno ha anunciado hoy una rebaja del IVA del gas del 21% al 5%. Esta se suma a las del IVA de la electricidad, la exención en el Impuesto de generación y la rebaja del Impuesto. Empezó con ayudas, bajada de impuestos, no han dado resultado. Grupos más desfavorecidos.