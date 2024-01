Fernando de Haro: "Los niños crean un mundo nuevo, nos perdemos mucho cuando no los tenemos"

Ahora toca hablar de porno. El Gobierno lo quiere regular. Ahora toca hablar de porno. Ya era hora. Aquí llevamos mucho tiempo hablando de pornografía. El problema del porno no es que sea un exceso de sexo. El porno no es un exceso de sexo, es precisamente lo contrario. El porno es falta de sexo, el porno es virtual. En el porno no hay sexo porque no hay carne, solo hay pantalla.

Parece mentira, pero hay que volver a aquello de todo lo que quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar. El sexo va de la carne. El placer es cosa de la carne, también el envejecimiento y la muerte.

En realidad el sexo es interesante precisamente por eso, porque tiene que ver con la carne. La carne goza, la carne se hace vieja. La carne es el sitio en el que te encuentras contigo mismo y con otro. La misma carne que disfruta con el sexo es la carne que se cansa, que se hace vieja. Estamos perdiendo la fe en la carne, odiamos la carne, la consideramos algo abstracto, queremos abandonar la carne y ser transhumanos.

El porno es una expresión más del odio que le tenemos a la carne en este tiempo, nos gusta nuestro ordenador más que nuestra carne. Tenemos miedo al sexo y a la carne porque el sexo de verdad supone que haya otro. El porno no es un exceso de sexo, el porno es una falta de sexo. Nos quitan la carne.

