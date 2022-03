Fernando de Haro: "Los 20 céntimos de mañana llegan tarde y se quedarán cortos"

Audio

Hemos viajado en el tiempo. Gracias al telescopio Hubble hemos viajado a los primeros momentos del Universo. Tiene una edad de casi 14.000 millones de años, y la nueva estrella descubierta Erandel, lucía hace 12.900 millones de años luz. Se apagó hace mucho tiempo. Pero su luz nos llega. No es mala cosa mirar al cielo, coger perspectiva ante lo que tenemos encima.

No solo los precios del diésel y de la gasolina se han ido acercando, sino que por primera vez, el diésel se ha colocado por encima de la gasolina, a 1,83 euros el litro. Cosa de los mercados internacionales de energía que están como locos. Desde este viernes a las 12 de la noche nos van a hacer el descuento de los 20 céntimos por litro, aunque si los precios siguen subiendo esa ayuda va a quedarse corta.

¿Cuándo empezó todo esto y cuando va a acabar? Aunque nos parezca ahora mentira en febrero del 2021 no teníamos casi inflación. La curva, por utilizar la terminología del covid, empezó a subir en abril. No es una cosa que haya llegado con Putin, se ha acelerado con Putin. A la vuelta del pasado verano la subida de precios ya era considerable. El efecto en nuestros bolsillos es evidente. En las semanas centrales de marzo hemos pagado cuatro veces más por el aceite y tres veces más por la pasta y el arroz. Ese efecto de la inflación lo notamos muy rápidamente.

Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos años unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra. Podemos comprar menos cosas con el mismo dinero. Ese es un efecto evidente. Pero hay otro efecto menos evidente. Los que han podido han ahorrado durante los últimos tiempos. Los españoles tenemos en nuestras cuentas corrientes un millón de millones de euros, un billón de euros. Esos ahorros, por la inflación, se van recortando. De hecho el billón de euros de nuestros ahorros ya ha perdido 20.000 millones de euros.

Quien no pierde con la inflación es Hacienda. Los impuestos se calculan en función de un porcentaje, si suben los precios, sube el porcentaje. Hoy la ministra de Hacienda nos ha contado cuánto recaudó el año pasado. Los ingresos de Hacienda han aumentado el doble que la economía, un 15 por ciento. No es solo por la subida de precios, pero la subida de precios es importante para recaudar más. Cuando la ministra Montero ha presentado esta mañana esos datos le han preguntado por qué el Gobierno no ha actualizado las tarifas del impuesto de la renta. Si no actualizan las tarifas del IRPF pagamos más.

La ministra de Hacienda ha respondido que de bajar los impuestos nada. Ayer Sánchez en el Congreso presumía de bajar impuestos. Si el Gobierno no actualiza la tarifa del IRPF no baja impuestos, los sube. ¿Hasta cuando va a durar esto? Luis de Guindos, que es nuestro hombre en el BCE, ha pronosticado que faltan varios meses para alcanzar el pico de la curva. Eso significa que la inflación va a estar por encima del 10 por ciento. Los 20 céntimos de mañana llegan tarde y se quedarán cortos.