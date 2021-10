Fernando de Haro: "La inflación ya no es temporal, sino que empieza a ser estructural"

Audio

No se para de hablar de Facebook, una de las redes sociales más usadas. Cada vez está más claro que Facebook hace negocio con la desinformación y con el discurso del odio. Así son los nuevos poderes. Cuanto más poder tienen los nuevos poderes, menos herramientas críticas les damos a los jóvenes, ya no van a estudiar filosofía y van a poder aprobar bachillerato con un suspenso.

Montse tiene una panadería en Zamora y ha subido el precio del pan porque le ha subido la factura de la luz. Lo mismo ha hecho Maira en Madrid que tiene una panadería con el horno de gasoil.

Nos lo contaron aquí en 'La Tarde' de Cope en una conversación con Pilar Cisneros hace unos días. Pues eso que han hecho Montse y Maira, han hecho muchos otros. Por eso los precios se han disparado en el mes de octubre. El mes todavía no ha acabado, pero tenemos ya unos datos provisionales que nos dicen lo que ha pasado. Antes no hablábamos de la inflación porque casi no había. Ahora si hablamos de la inflación, es decir, de la subida de los precios, porque hay, es alta, y eso pone en peligro la recuperación. Para suavizar el día está el dato del paro.

¿Qué ha pasado con los precios en octubre? Pues que han subido mucho. Comparando los precios de este mes de octubre con los de octubre del año pasado la subida es del 5,5 por ciento. Y eso no ocurría desde hace muchos años, desde la Expo de Sevilla, desde las Olimpiadas, desde el 92. Los precios han subido por lo que todos sabemos: porque ha subido el gas, la electricidad, la gasolina, porque ha subido el precio de la energía. Pero lo más importante del dato que hemos conocido no es el subidón de la media de los precios, sino que han subido también los precios de productos que no son energéticos y los alimentos no elaborados. Ha subido la inflación subyacente. Eso significa que la subida del precio de la energía se ha trasladado a otros productos que no son energéticos. Y eso es lo más peligroso. Lo más peligroso no es que suba la energía porque puede bajar en unos meses, pero si la subida se mete en otros productos, la inflación ya no es temporal, sino que empieza a ser estructural. Y eso hace mucho daño a la economía porque las empresas pierden márgenes, porque nosotros los trabajadores perdemos capacidad de compra de forma estable.

Esa es la mala noticia del día, la buena noticia del día es que los datos de paro, o sea los datos de empleo, son buenos. Hoy hemos conocido los datos del tercer trimestre que son los del corazón del verano. Hemos superado los 20 millones de empleados, se creó mucho empleo en el verano la hostelería. Y ya estamos, ahora sí, más cerca de los datos de empleo que teníamos antes de que estallara el Covid, las personas en ERTE han bajado a 95.000 y esa es una estupenda noticia.

Con este panorama se hace más necesario gastar bien el dinero de Europa y tener una política económica racional. Con este panorama no es nada bueno tener un gobierno a la gresca porque Podemos quiere hacer una reforma laboral que hace más vieja nuestra economía.