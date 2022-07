Fernando de Haro: "Un impuesto a la banca no sirve para luchar contra la inflación, al menos de forma directa"

Audio

Mira por donde Jeff Bezos no va a poder estrenar su megallate este verano. Como sabes Bezos es uno de los hombres más ricos del planeta porque es el dueño de Amazom. Buena parte de su fortuna la ho conseguido con los paquetes que nos llegan a casa, paquetes que prepara una plantilla de trabajadores muy explotada. Bueno pues Bezos se hecho construir un barco de 127 metros de eslora en los astilleros de Róterdam.

Pero mira por donde el megabarco de recreo no cabía bajo un puente histórico. Bezos respondió cómo suelen hacer algunos ricos: no hay problema, que se desmonte el puente para que salga el barco. Y que luego se vuelva a montar. Será por dinero. Mira por donde los holandeses han dicho que el puente no se toca. Mira por donde hay veces en las que, afortunadamente, ni todo el dinero del mundo puede comprar la libertad, uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. No solo los tiranos son enemigosde la libertad, también lo es el imperio del dinero.

Pedro Sánchez en su visita al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencia ha criticado a aquellos que niegan el cambio climático.

En España casi el 90 por ciento de la población está convencida de que el cambio climático es un hecho y está preocupado por sus consecuencias. En este tipo de intervenciones el presidente del Gobierno busca crear un chivo expiatorio que tennga la culpa de todo. Es una dinámica antigua muy propia de las viejas religiones.

Es la misma dinámica que anima el nuevo impuesto a los bancos. Calviño se ha reunido esta mañana con algunos de los ejecutivos d ellos grandes bancos españoles. Solo algunos porque otros no han ido al encuentro. Calviño no ha dado ningún detalle de en qué va a consistir el impuesto, ha pospuesto el anuncio al semana que viene. Cuando más de Medía España esté de vacaciones. Y al pedir un esfuerzo extra a la banca ha sugerido que los bancos son culpables por ganar mucho dinero.

Un impuesto a la banca no sirve para luchar contra la inflación, al menos de forma directa. La agresiva subida de tipos de interés decidida esta semana por el Banco Central Europeo va a encarecer de media las hipotecas 750 euros al año. Es precisamente el objetivo de una política monetaria destinada a luchar contra la inflación reduciendo la masa monetaria. A esto habrá que sumar los costes del nuevo impuesto que, inevitablemente, la banca repercutirá en los clientes. Hace unos meses un grupo de expertos elaboró un libro blanco con recomendaciones sobre la reforma fiscal pendiente desde hace tiempo.

No se hablaba en ese libro de un impuesto específico para cierto sector empresarial. El BCE se ha manifestado en contra de los impuestos a la banca salvo que sea para rescatar algunas entidades. De hecho, es una medida que no ha tomado ningún país de nuestro entorno.