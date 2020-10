Fernando De Haro: "Hasta hace poco había gente que por sus ideas políticas pegaba tiros a inocentes"

Audio

La doctora anestesista, Mónica García, diputada de Mas Madrid, el partido de Errejón, conoce su oficio. Es una buena anestesista. Pero no tiene ni idea de la historia más reciente, no tiene dos dedos de frente. Mónica García no se quiere acordar de que en España hasta hace muy poquito tiempo había gente que por sus ideas políticas cogía una pistola y pegaba tiros a inocentes, que mató a casi 1.000 inocentes. Mónica García no se quiere acordar de que hace cuatro años el etarra Iñaki Bilbao amenazó cuando estaba siendo juzgado a un magistrado fingiendo que le disparaba con su mano. Mónica García ha hecho el gesto del disparo en un Parlamento.

Y lo ha ratificado en su cuenta de twitter. Hay gestos que nunca, nadie, puede hacer en un Parlamento.

Esta tarde Sánchez está en Bruselas, hay Consejo Europeo para hablar del Brexit. Ese es el tema oficial, uno de los temas de los que se va a hablar en los pasillos es de la reforma del Consejo del Poder Judicial que impulsan los socios del Gobierno.

Ha pedido unidad frente al Covid, pero no ha hablado de lo que todo el mundo habla. Se habla de España en Bruselas, mal asunto.

Europa no solo es un club económico, vigila por el cumplimiento del Estado de Derecho. Tanto es así que lleva varias años luchando porque vulneran su independencia. A Hungria la ha advertido sobre el modo de elegir a sus jueces y porque el Gobierno húngaro haya han criticado determinadas decisiones judiciales”.

El caso de Polonia sigue la misma línea. Bruselas mantiene desde hace años un pulso con el Gobierno del Ley y Justicia (PiS) por una reforma judicial que la Comisión Europea considera que pone en riesgo la independencia de los jueces. Bruselas también denuncia que los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura son “escogidos políticamente”.