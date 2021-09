Fernando de Haro: "El Gobierno quería que los ERTE obligaran a las empresas a dar formación"

Audio

Seguramente no conoces a Karmelo C. Iribarren. Como yo tampoco lo conocía hasta hace poco. Karmelo C. Iribarren es un poeta y en España únicamente conocemos a los poetas que nos hacen leer en el colegio. En la radio ya no se leen poemas. Pero Iribarren ha publicado hace unos días un nuevo libro de poemas que se titula 'El escenario'. Y no me resisto a uno de ellos: Los días pasan como pasan siempre los días, sin grandes sobresaltos, con esa rara mezcla de lentitud y vértigo. Hasta ese en que ves aparecer al otro lado una proa apuntando hacia tu orilla.Y es justo entonces cuando absuelto de todos tus errores, perdonado, en calma al fin, sereno, en paz, empiezas a reconciliarte con la vida. Hay gente como los vecinos de La Palma que viven de sobresalto en sobresalto, ellos, y también nosotros, que vivimos inmersos en la lava de la lentitud y el vértigo esperamos la aparición de una proa que nos reconcile con la vida. O quizás no.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha celebrado este martes los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los agentes sociales para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, los empresarios contentos del acuerdo con sindicatos y Gobierno que ha permitido una nueva nueva prórroga de los ERTE hasta el mes de febrero aprobada este martes sobre la campana por el Consejo de Ministros. Tenemos más de 500.000 personas en ERTE o en cese de actividad. Estamos muy lejos de haber recuperado el nivel de empleo anterior a la crisis del COVID por más que lo repita Sánchez. El empleo público sí se ha recuperado, el empleo privado no. El acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno llegó ayer a última hora después de que el Gobierno flexibilizara sus exigencias. El Gobierno quería que los ERTE obligaran a las empresas a dar formación.

El compromiso es que las empresas consiguen una exoneración de un 80 por ciento de sus cuotas si ofrecen formación a los trabajadores en ERTE. Muchos de los empleados que quedan en los ERTE son empleados que difícilmente volveran a sus antiguos trabajos y que tiene que reciclarse. Sin formación no pueden reciclarse. Los sindicatos han advertido que no va a ser fácil.

Los sindicatos ya se excusan antes de empezar. Durante años, durante décadas los sindicatos han sido los encargados de dar los cursos de formación de las políticas activas de empleo en los que nos hemos gastado muchos miles de millones de euros. Miles de horas y miles de millones de euros en muchos casos tirados a la basura. La ministra Yolanda Díaz, la ministra de trabajo, que muchas veces habla con la misma voz que los sindicatos ha advertido que es difícil exigir una formación a empresas pequeñitas. Ha tenido que venir una crisis como la del covid para descubrir que la formación pública para el empleo era un fracaso, que el tamaño extra pequeño de nuestras pymes lo hace todo más difícil. Sin una formación eficaz para el empleo, los ERTE se cronificarán, saldremos más débiles de la crisis.