Fernando de Haro: "La gente de La Palma necesita que no nos olvidemos de ellos"

Frente a la isla de Manhattan se ha instalado una gran estatua de 22 metros de Jaume Plensa, el famoso escultor español. Representa el rostro de una mujer pidiendo silencio. Pide silencio frente a una de las zonas más agitadas del planeta. En la radio no podemos pedir silencio porque lo nuestro son las palabras, pero podemos hablar con palabras llenas de silencio, con palabras que no metan más ruido y ayuden, en la medida de lo posible a comprender, y escuchar sobre todo a los que están sufriendo.

Hace un mes que estalló el volcan sin nombre. Ali estuvo la tarde para contarlo. El volcán sin nombre que ha hecho más daño de lo que se esperaba porque en las coladas ha habido grandes bloques de lava que han obstruido los canales de descenso, las coladas llegan hasta diez metros de altura. Desde hace un mes ha habido tres buenas noticias: no hay víctimas mortales, la solidaridad con los que han perdido casi todo no ha cesado. Las autoridades pidieron a comienzos de octubre que no se enviara más ropa y enseres, 750 voluntarios, entre ellos muchos afectados y personal de la Cruz Roja, han tarbajado a diario para ayudar a los damnificados. Y la tercera buena noticia es que los chicos han vuelto al colegio.

4.500 niños se quedaron sin colegio en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte y ahora 20 colegios se han reabierto. Se han reabierto aunque en condiciones que exigen a los niños importantes sacrificios. No se pueden abrir las ventanas, no se puede salir al recreo.

¿Cómo está el volcán un mes después? No se sabe, no se sabe cúanto tiempo más va a estar en erupción. Lo que mejor que puede suceder es que el magma siga saliendo por donde está saliendo, que no hay nuevas coladas y que no se abran nuevas bocas. Eso es lo mejor que puede suceder pero no está nada claro que eso sea lo que va a suceder. El peor escenario posible es que se pare la erupción del volcán y vuelva a surgir en varios kilometros de distancia y que afecte a otra parte de la isla.

¿Cuánto daño ha hecho el volcán? Mucho. Un mes después no hay que lamentar pérdida de vidas humanas, pero las coladas descienden por una de las zonas con mayor ocupación humana en la isla. En este momento hay muchas personas que están fueran de sus hogares. La lava primero arrasó Todoque, a finales de septiembre llegó al mar y empezó a crear un delta de lava, el 12 de octubre se abre una nueva boca, las coladas del ser destrozan hectáreas de cultivo y las del norte, oblihgan a evacuar los Llanos.

Desde que comenzó a erupción ha arrasado con 762 hectáreas de terreno, más de 7000 campos de fútbol, 56 kilómetros de carreteras, 226,8 hectáreas de plataneras y 1.692 edificios por valor de 201 millones de euros. Esos son cifras pero detrás de las cifras como siempre hay dramas humanos. ¿Cómo está la gente de la Palma? Es imposible generalizar. Hay estrés postraumático, hay ansiedad, hay de todo. Lo que más necesita la gente de la Palma afectada por el volcán es que no nos olvidemos de ellos, que tengan un apoyo sostenido y que cunato antes puedan rehacer sus vidas.