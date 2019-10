Fernando de Haro: "Este CIS no es solo diferente a todas las demás encuestas"

Audio

Íbamos todavía con los zapatos de verano, descamisados, y dormíamos con la ventana abierta. Hace mes y medio, una eternidad. Fue entonces cuando Sánchez nos confirmó, a mitad de septiembre que se repetían las elecciones y pidió que los españoles votarán mejor, que le dieran más votos y más escaños para gobernar tranquilamente.

No sabemos si el 10 de noviembre los españoles votarán como le gusta a Sánchez, pero hoy ha tenido Sánchez por fin un resultado que le saca de apuros, que le da mejor resultado que en abril, que llega a darle en el mejor de los casos hasta 150 diputados y le permite llegar a un acuerdo con mayoría absoluta con Podemos o con Ciudadanos. El mejor de los mundos. Ese resultado está en el CIS que Tezanos ha hecho público y que es diferente a todas las encuestas conocidas hasta el momento en las que el PSOE tiene peor resultado que en abril y en las que no suma más que con el Partido Popular. Este CIS no es solo diferente a todas las encuestas, además de darle 150 diputados a Sánchez, le da al Partido Popular una recuperación mucho menor que en las demás encuestas, llegaría como máximo a 81 escaños, da una caída a Vox y no ponostica un batacazo tan rotundo de Ciudadanos.

¿Por qué seguimos hablando del CIS de Tezanos si ha cambiado varias veces de metodología? ¿Merece la pena seguir hablando de Tezanos cuando el propio Tezanos ha mostrado que está del lado de Sánchez en un artículo en el que decía que los españoles tenían que concentrar su voto y cuando el propio Tezanos ha defendido su posición partidista?

Seguimos hablando del CIS de Tezanos por dos razones: porque la encuesta que ha hecho contiene 17.650 entrevistas y porque en su sondeo de abril los resultados coincidieron en gran medida con las cifras definitivas del 28-A. ¿Son suficientes esos dos motivos para darle credibilidad al CIS de Tezanos? Evidentemente no. Por otras dos razones. Tezanos como hemos escuchado piensa claramente que los españoles deben votar más al PSOE. Y la segunda razón es que las encuestas se cerraron el 9 de octubre, cuando todavía no se había publicado la sentencia del proces y no habían movido a Franco. No sabemos si el CIS acertará o no. Lo que sí sabemos es que ha conseguido levantar la moral en el PSOE, que estaba por los suelos y hacer creer a muchos que el PSOE va a ganar con margen suficiente, lo que puede convencer a algunos de que merece la pena votar al PSOE.