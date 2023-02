Fernando de Haro: "Entre intervenir el mercado, como dice Podemos, y no hacer nada, hay fórmulas intermedias"

Audio

"Echamos de menos a los hombres". Una frase como esta yo no la puedo decir. Y menos puedo decir que "la nueva masculinidad está consistiendo en que las mujeres pasen de ser sus esposas a ser sus madres". Ellos han cambiado, sí. "Ya no son el hombre de la casa, sino el niño de la casa". Eso tampoco lo podría decir, no podría decir que las mujeres echan de menos a los hombres, que la nueva masculinidad es una filfa y que las chicas están cansadas de una masculinidad fofa. Esto yo no lo puedo decir. Pero lo puede decir Lorena G. Maldonado y lo dice. L.G.M escribe en 'El Español', es mujer, feminista, progre y echa de menos a los hombres y dice que el nuevo hombre es un abraza-árboles que genera frustración. Hemos visto en el Congreso cómo la testosterona ha acabado culpabilizada.

Lo que dice Lorena tiene que ver lo que dice un psiquiatra canadiense, Jordan B Peterson. Dice que los chicos reciben de la sociedad moderna un mensaje devastador y paralizante. Les dice que la sociedad es una tiranía corrupta de la que ellos, por supuesto, son culpables de origen por el mero hecho de ser hombres. Y muchos varones, sobre todo jóvenes, tienen la moral por los suelos. Están empantanados, perdidos. No tienen rumbo ni objetivos.

Yo esto no lo puedo decir, porque me ponen una multa de género, pero lo dice una columnista feminista y progre, y un psiquiatra canadiense, yo simplemente las reproduzco.

La liberalización del mercado del ferrocarril de larga distancia, impulsada desde Europa, ha tenido consecuencias positivas. La apertura de este mercado ha conllevado un aumento de casi el 70% los viajes en trenes de alta velocidad y una reducción del 43% en los precios de los viajes Madrid-Barcelona en poco más de un año, haciendo accesible a una gran parte de la población con menos recursos este medio de transporte. De la misma manera, en el mercado de distribución de alimentos —afectado por regulaciones autonómicas— la inflación se reducirá más rápidamente en aquellos territorios en los que el mercado sea más competitivo cuando se reduzcan los costes de producción, y el impacto de la reducción del IVA llegará de forma más clara a los consumidores.

Tenemos a las dos partes del Gobierno enfrentadas. Planas dice que nada de intervenir el mercado y Podemos, en campaña, sigue erre que erre. Yolanda Díaz ha dicho que hay que activar el artículo 13 abre la posibilidad del Gobierno de España de "fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos", siempre "previa audiencia de los sectores afectados". Entre intervenir el mercado como Podemos y no hacer nada, hay fórmulas intermedias. Ha venido muy bien al tren en la línea Madrid-Barcelona la liberación, también le vendría mejor la liberalización de los precios.