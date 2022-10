Fernando de Haro: "La economía va a crecer menos de lo que dice el Gobierno porque no son transparentes"

Audio

Empieza a estas horas el nuevo cara a cara en el Senado. Te iremos contando.

¿Cómo comprábamos ropa cuando no había youtubers que hicieran publicidad explicita de algunas marcas? Lo que más compramos los españoles por internet es ropa. Pero hay compañías como Amazon que se han hartado no de las compras, sino de las devoluciones.

Hay compradores de ropa que tienen por costumbre pedir muchas prendas y luego devolverlas sin quedarse con ninguna o con solo una de ellas. Total, es gratis. Amazon ya ha elaborado una lista negra de gente que abusa. Y comienza a extenderse entre las marcas el cobro por las devoluciones con recogida a domicilio. La compra por internet es, en realidad, un paso más en el consumo de moda.

Hubo un tiempo en que ir a la moda era un signo de distinción. La moda ahora, en cierto modo, ha sustituido a las viejas ideologías. La moda es el culto a la novedad, el modo de estar a la onda, de ser siempre joven, de intentar adelantar al tiempo antes que se vaya. Es el modo de representarse, de mirarse en cómo nos ven los demás. Los moralistas critican el hiperconsumo, pero quizás sea más interesante intentar entender esa potente energía que nos hace desear que todo sea siempre nuevo.

Enseguida vamos a explicarte en qué consisten las nuevas medidas que ha aprobado el Gobierno para reducir el impacto de la subida del precio de la energía, en seguida te vamos a explicar cómo funciona la nueva tarifa nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas. ¿Y quién paga estas ayudas? Las pagaremos a corto, o medio plazo, o largo plazo, los contribuyentes. No digo que no sean necesarias. Pero estas ayudas y otras ya anunciadas no están en los presupuestos del año que viene. Hoy ha estado en el Congreso la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. La Airef es una agencia independiente que valora el presupuesto elaborado por el Gobierno. Y ha sido muy dura con ese proyecto.

Nace viciado porque no tiene previsiones ajustadas a la realidad, porque la economía va a crecer menos de lo que dice el Gobierno, porque no son transparentes, porque los ingresos no están bien valorados, vamos una penita. Lo que critica la Airef, entre otras cosas es que el Gobierno se dedique a aprobar medidas como las de hoy sin meterlas en los presupuestos.

Como están así las cosas, conviene ahorrar en el consumo de gas. Hay dos tarifas de gas, como sabes, las del mercado libre y las del mercado regulado. En el caso del mercado libre se pacta el precio y la duración del contrato con la empresa. Luego está la del mercado regulado, la del último recurso. ¿Cuál es el mejor? Pues en este momento, por el tope del precio al gas, es mejor la del último recurso.