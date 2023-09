Audio

Como ya sabes ayer se produjo un incidente en el pleno del ayuntamiento de Madrid, cuando el concejal del PSOE Daniel Viondi, después de palmear la cara al alcade Almedia, esta cesado. La decisión la tomó hace unas horas el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que es de lo mejorcito que tiene el PSOE, ha sido rápida y está cesado. Hace unas horas lo explicaba.

Lobato ha estado acertado con el cese inmediato, pero eso de decir que es una persona "vehemente" y con "mucha personalidad" no vale. Hay mucha gente con mucha personalidad que no va dando palmadas en la cara ni amenazando al personal por ahí. Lo de Viondi no es una anécdota.

El debate político, lo que solemos decir los periodistas en las medios, las redes sociales... se han convertido en una especie de espejo que deforma la realidad, como los espejos que había en la Calle del Gato, en los que se inspiró Valle Inclán. En este caso la violencia verbal ha llegado a violencia física. Pero claro, si nos dejamos contaminar por lo que se ve en esos espejos deformados, los de la clase política, iremos mal. Hay que educar a esta élite política que proyecta sobre el resto de la sociedad una imagen destorsionada. No, nosotros, los ciudadanos de a pie no somos así.

En el Congreso de los Diputados no ha habido sorpresa y no, Feijóo no va a ser presidente del Gobierno.

El Alcampo de Albacete es el supermercado más barato de España. Eso es al menos lo que dice la OCU, hace todos los años un estudio de cuáles son los más baratos. Por cadenas locales, las más baratas son supermercados Dani y Más Ahorro, Deza y Súper Carmela. a nivel nacional, los mencionados: Family Cash, Alcampo, Supeco, Consum y Mercadona.

Es una información muy relevante porque en la cesta de la compra se puede ahorrar mucho dinero. Lo hemos contado mucho, las hipotecas no van a bajar y hay que buscar dónde rascar algo más barato.

Los hogares españoles situaron en el segundo trimestre su tasa de ahorro en el 20% de su renta disponible, también hay mucha gente que no puede ahorrar nada, el comportamiento del ahorro en España ha sido una “montaña rusa” desde 2020. Se puede considerar incluso un indicador adelantado de lo que está por venir, gastamos o ahorramos según lo que tenemos delante. A veces solo las expectativas de lo que va a pasar provocan que pase lo que estamos esperando que va a pasar. En nuestro ánimo los españoles no somos muy optimistas de lo que tenemos por delante.

No conviene ser triunfalista con la situación económica como algunos lo son.