Fernando de Haro: "Consumimos mucho y políticos como Sánchez consumen el constitucionalismo y centro del PSOE"

A estas altura ya debes haber oído hablar hoy al menos terinta veces del black friday. Pues sí, hoy es el black friday y también es el día de no comprar nada. Esto del día de no comprar nada lo ha puesto en marcha una gente que dice que si seguimos consumiendo como consumimos en 2050 vamos a necesitar tres planetas para vivir.

Consumimos mucho, y algunos políticos como Sánchez están consumiendo el constitucionalismo y el centro del PSOE. Se lo ha advertido en las últimas horas el expresidente González desde el otro lado del Atlántico.

La grieta está consumada desde la reunión de ayer de ERC en el Congreso de los Diputados. La cosa está hecha. No hubo rueda de prensa, ERC sigue diciendo que está en el no pero, el PSOE regresa a la expresión "conflicto político" y ERC está dispuesta a seguir con las reuniones el martes ¿Que más hace falta? Lo ha dejado claro la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá,

Salvo catástrofe esto está hecho, después de admitir la expresión conflicto político, el PSOE de Sánchez seguirá aceptando hablar de autodeterminación y de referéndum. Ya lo dijo ayer Calvo, ERC y el PSOE son dos izquierdas, ¿Cómo no se van a poner de acuerdo? Ha tenido que hablar Borrell horas antes de despedirse para irse a Bruselas para corregir a Calvo, la hasta hace unos minutos su jefa, y para recordar que independentismo no es izquierda, no es progresismo. Pues los que dicen que no quieren ser españoles y catalanes son los interlocutores de Sánchez.

Si no hubiera hablado Borrell se habrían puesto a gitar las piedras, los adoquines de la calle Ferraz donde tiene su sede el PSOE. Está muy hecho, el problema son los tiempos. ERC no tiene prisa, si dice que sí demasido pronto salta encima Torra y JuntsxCat.

Quien tiene prisa es Podemos. Jaume Ausens ha segurado esta mañana que tienen muchos enemigos. Sánchez también tiene prisa pero se la va a aguantar. Celaá ha asegurado que no irán a una investidura fallida. Esto ya es solo una cuestión de calendario.