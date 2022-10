Fernando de Haro: "En el caso de Oliver se hace evidente que el sufrimiento de los inocentes es un misterio"

Audio

Estamos pendientes del tiroteo que esta mañana se ha producido en una urbanización de chalés ubicada en la carretera que une las localidades de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real. El tiroteo se ha saldado con tres personas fallecidas, entre ellas el vecino que que iniciaba el suceso abriendo fuego de forma indiscriminada.

Es el padre de Oliver, el niño malagueño de dos años y medio que tiene un tumor cerebral. Seguro que conoces la historia. Oliver ingresó pasado 13 de octubre en un hospital de México, donde reside con sus padres. En el centro se le diagnosticó un tumor cerebral de pronóstico grave, y era necesario hacerle una operación urgente. En México no se la podían hacer y esta mañana ha llegado a Barcelona gracias a que un donante desconocido le ha pagado un avión medicalizado. Parece que Oliver tiene un tumor en la fosa posterior. Durante la operación a la que le van a someter los médicos intentarán descomprimir las partes del cerebro que están comprimidas por el tumor. Intentarán sacar entero el tumor pero todo dependerá de cómo respondan sus pulmones y su corazón.

El caso de Oliver pone en evidencia que la vida, una sola vida, vale más que todo el universo con sus cientos de miles de galaxias. Como siempre, en el caso de Oliver se hace evidente que el sufrimiento de los inocentes, es un misterio, es incomprensible. No hay quien lo explique. En realidad, los padres de Oliver no necesitan una explicación abstracta, necesitan, como todos, estar sólidamente acompañados para vivir el sufrimiento de su hijo.

Aitana, triunfita de 2017, canta 'Ni una más'. Es lo mismo que le canta Podemos y la ministra Montero al PSOE ahora que la Mesa del Congreso ha ampliado una semana más el plazo de enmiendas a la ley trans. Montero quería que la ley saliera cuanto antes, por eso consiguió una tramitación de urgencia. Pero el texto es un desastre jurídico. El PSOE dijo la semana pasada que hacía falta una semana más para mejorar y ahora dice que es necesaria ora semana.

La derecha, la derecha es la amenaza para una ley que permite cambiar de seo sin informes, sin valoración médica alguna y que permite a los niños ese cambio a partir de los 12 años. La derecha, la derecha. Amelia Valcárcel, feminista de toda la vida, no es precisamente la derecha es una feminista de toda la vida que siempre ha apoyado con su pensamiento al PSOE. Esta mañana ha estado en estos micrófonos para denunciar que hay asociaciones trans que se aprovechan de la confusión de los adolescentes.

Valcárcel denuncia una moda trans con consecuencias nocivas. Los jóvenes descubren, de pronto, dentro de sí un vacío, la sensación de que nada les basta, la incomodidad de no saber quiénes son. Y piensan que ese vacío es un defecto, piensan que han nacido con un cuerpo equivocado. El problema no es solo la ley trans, que es un problema, el problema es si alguien que acompañe a esos jóvenes para que entiendan que esa incomodidad, esa insatisfacción que sienten, no es algo anormal, de hecho es normal y buena porque es lo que les hace humanos.