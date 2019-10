Fernando de Haro: "El Casado que hemos visto esta mañana en Herrera en COPE no es el del 29 de abril"

Audio

Pablo Casado ha estado esta mañana en COPE y se ha venido arriba en el programa de Herrera en COPE. El Casado que ha estado esta mañana en nuestros estudios no tiene nada que ver con el Casado que compareció el 29 de abril. Aquel Casado estaba afeitado, gastaba corbata azul oscura y llevaba en la frente como una condena los 66 diputados que había conseguido en las elecciones. Aquel Casado prometía corregir su posición que le había hecho coquetear con VOX.

El Casado que hemos tenido hoy en COPE ha venido con la misma corbata azul, pero tiene barba y ya no anda pidiendo perdón. Ha conseguido acallar a los críticos del partido y, a base pactar con Vox y Ciudadanos, ha mantenido un importante poder territorial. El Casado que ha venido hoy a Herrera, a base de callar, de ofrecer pactos de Estado a Sánchez en los últimos meses, a base de ser más moderado que Rivera ha ido ganando espacio. La encuestas le dan hasta 97 diputados, pero hoy se ha venido arriba y ha asegurado que puede estar muy cerca o al mismo nivel que el PSOE.

Estamos en precampaña, y esas son las cosas que se dicen en pre-campaña. Queda mucho para el 10 de noviembre y eso es una eternidad en política, pero en este momento no hay ninguna encuesta que le de lo mismo. Unas encuestas dan una ligera subida al PSOE, otros una ligera bajada. Pero todas apuntan a una diferencia de casi 30 escaños.

Casado le ha dicho otra cosa a Herrera, le ha dicho que recibe el apoyo en las encuestas porque no he bloqueado. El Casado con barba es el Casado que se aleja de Vox, el que no bloquea. En este momento las encuestas dicen que no hay suma ni en el bloque de izquierdas ni el de derechas. ¿Está dispuesto Casado a llevar esa filosofía del no bloqueo hasta propiciar un acuerdo con Sánchez, o a evitar con su abstención y con garantías la investidura? La abstención ya se la dieron los socialistas, el acuerdo entre populares y socialistas está inédito y le daría mucha fuerza a Podemos, pero en Alemania ha funcionado. El Casado que ha venido a Cope no apuesta ya por la aplicación del 155, sino por la aplicación de la ley de Seguridad Nacional en Cataluña y hoy Sánchez, en el Confidencial, despues de que lo hiciera Casado el lunes ha hablado también de la S.Nacional

Ya veremos si esa ley de Seguridad Nacional es necesaria. De momento lo que nos ha dejado el 1 de octubre es la foto de un idenpendentismo desmovilizado y de un Puigdemnt que corrige a Torra, se desmarcó sin matices de cualquier violencia. Fue mucho más enérgico que cualquier miembro del Ejecutivo de Torra.