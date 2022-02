Fernando de Haro: "Casado ha perdido el último tranvía"

Audio

La sede del Partido Popular no es el número siete sino el 13 de la calle Génova que eso sí, ya es conocida como la calle Melancolía, la de un presidente del PP, la de Casado... que probablemente ha perdido ya el último tranvía.

Feijóo, el hombre que no quiso dar el salto en 2018, ahora empuja para que Casado tome la última decisión. La última decisión es convocar un congreso extraordinario, pero no en julio, sino cuanto antes. Empujan todas las encuestas publicadas en las últimas horas: el PP retrocede cuatro puntos en intención de voto, está por detrás del PSOE y con Vox pisándole los talones. Empuja la opinión publica. Empujó la manifestación de ayer frente a la sede Génova, contra Casado y a favor de Ayuso.

La de ayer no es la primera manifestación ante la sede del PP. Hubo otra en 2004, en la que se le llamaba a Aznar asesino. Pero no era, claro, de simpatizantes del PP. La manifestación de ayer solo se parece a la que montaron contra la dirección del PSOE a favor de Sánchez, cuando tuvo que dimitir de secretario general en octubre de 2016. Desde aquellos tiempos, el PSOE no ha vuelto a ser el mismo y no ha pasado de los 120 diputados, lo que hace años se hubiera considerado una debacle.

La sospecha de que la información utilizada por Casado sobre el dinero ganado por el hermano de la presidenta de Madrid solo era un pretexto para bajarle los humos a la que en Génova se veía como un rival, ha crecido en las últimas horas. El Independiente cuenta a estas horas que la Fiscalía ve entre «poca» y «muy poca» trascendencia penal en las denuncias contra el hermano de Ayuso. Y Ayuso no cede. Esta misma mañana pedía a Casado que se quitara de en medio. Las presiones al todavía presidente del PP no vienen solo de la calle, las encuestas, o los barones. Incluso entre los más fieles, reunidos en su Comité de Dirección, ya hay quien se ha descolgado como el alcalde Almeida.

Casado ha perdido el último tranvía, pero seguramente no solo Casado, también el bipartidismo.