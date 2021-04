Fernando de Haro: "Ahora, de pronto, el Gobierno ha cambiado de criterio en cuanto al estado de alarma"

Audio

En el mes de mayo, cuando Sánchez solicitó al Congreso la quinta prórroga del estado de alarma, se comprometió a que cuando decayera el estado de alarma, se harían las modificaciones necesarias en la legislación ordinaria para luchar contra la pandemia.

¿Qué pasó con esa promesa? Pues que Sánchez no la cumplió. La oposición había defendido que con la ley general sanitaria de 1986 y algunas modificaciones no había que recurrir a la fórmula del estado de alarma porque no convenía alargar una situación de suspensión de derechos fundamentales. La propia Carmen Calvo llegó a defender esa posibilidad, pero luego Moncloa consultó a los servicios jurídicos del Estado y la desechó y el Gobierno defendió que Estado de Alarma o Estado de Alarma. Cuando decayó el estado de alarma en verano, Casado, ofreció negociar con el PSOE la modificación de la ley de salud pública del 86.

De Haro: "Sánchez no quería pactar nada con el PP"

Esa negociación no se produjo porque Sánchez no quería pactar nada con el PP, con la derecha no, hombre. Y sin estado de alarma las autonomías en verano empezaron tomar medidas de confinamientos perimetrales, en definitiva, limitaciones de la movilidad. Y los tribunales, todos nos acordamos, empezaron a anular algunas decisiones. Nos acordamos por ejemplo de cuando el TSJC levantó a finales de junio el cierre obligtorio de bares a medianoche en Cataluña.

Ahora, de pronto, el Gobierno ha cambiado de criterio, mira por donde, y dice que con la ley general del Sanidad es bastante, y que ahora ya no hace falta estado de alarma. Lo ha defendido esta mañana la ministra portavoz Montero, que es médico, pero no jurista.

¿Qué hay de cierto en esto? Que sin estado de alarma no se puede ni establecer un toque de queda, ni se pueden limitar los movimientos en todo el territorio nacional y que la limitación de movimientos en las autonomías queda a merced de lo que digan los tribunales. Sin estado de alarma, y sin esa modificación de la legislación sanitaria que prometió el Gobierno y ofreció la oposición, no estaremos ya solo al lío de lo que decida cada autonomía, sino pendientes de lo que diga cada tribunal. Lo que nos faltaba para volvernos locos.