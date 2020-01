Fernando de Haro: "El acuerdo con Bildu supone que, cuando Aizpurua llama autoritario al Rey, Sánchez calla"

Audio

Dentro de unos minutos vamos a hablar de un nuevo virus que está afectado a varios centenares de personas en China. Todo el mundo se acuerda de la epidemia de 2002 y 2003. Hay muertos, las bolsas se ha puesto nerviosas, caen las empresas de aviones en bolsa. Un signo más de la globalización. Si los virus vuelan en un mundo globalizado, ¿no significará que necesitamos alguna fórmula de Gobierno del mundo?

De momento lo que tenemos son Gobiernos nacionales o plurinacionales como el nuestro. Hoy ha habido Consejo de Ministros. El Gobierno de Sánchez-Iglesias ha aprobado la subida de los salarios de los funcionarios del 2 por ciento que comprometió Montoro, el largo legado de Montoro, ha declarado la emergencia climática y ha anunciado el desbloqueo de 103.000 millones para las comunidades autónomas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

El Ministerio de Hacienda ha iniciado la confección de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 con la publicación de una orden por la que se dictan las normas, todavía no ha informado en el Consejo de Ministros. Pero la ministra portavoz sí ha tenido que responder a los acuerdos de presupuetos alcanzado ayer en Navarra. Bildu y la socialista Chivite llegaron a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Foral.

Eso decía en junio Sánchez. Pactó con Bildu la abstención para la investidura, los socialistas pactaron ayer con Bildu los presupuestos de Navarra, y hoy han hecho lo mismo en el Ayuntamiento de Irún. Pues si esto no es llegar a pactos, cuando lleguen los pactos no sabemos lo que veremos. Le han preguntado tras el Consejo de Ministros por esta incongruencia a María Jesús Montero y ha utilizado dos argumentos. El primer argumento ha sido que Maroto, el actual portavoz del PP en el Senado también llegó a acuerdos con Bildu. ¿Desde cuando el PP tiene el monopolio de la moral política? El que el PP llegara a un acuerdo con Bildu no significa que los acuerdos con Bildu sean buenos. El otro argumento es que el acuerdo se refiere a los números y que no compromete cuestiones ideológicas.

Las cifras no manchan, las cifras no son ideológicas parece decir Montero. No hay nada más ideológico que una cifra en un presupuesto, Montero nos quiere hacer creer que los acuerdos con Bildu son indoloros, pero todos tenemos en la memoria el debate de la investidura

Los acuerdos con Bildu suponen que, cuando Azpurua llama autoritario al Rey, el presidente del Gobierno se calla o, cuando el diputado Matute dice que hubo dos bandos en el País Vasco, Sánchez se calla. Todos los acuerdos tienen precio. Sánchez paga su precio a Podemos y no va a recibir a Guaidó, el presidente democrático de Venezuela, lo recibirá la Minisra de Exteriores. Sánchez paga su precio con una reunión en febrero con Torra en la que se va a hablar de independencia. Sánchez paga su precio con el anuncio de las últimas horas de rebajar las condenas por sedicón, anuncio aplaudido por el independentismo.