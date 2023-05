Fernando de Haro analiza la nueva ley de vivienda: "No estimula el incremento de oferta"

Audio

Estamos pendientes de que se confirme de modo definitivo que los cuatro niños que desaparecieron en un accidente aéreo en las selvas del sur del país hace 17 días, están efectivamente vivos. Si efectivamente han sobrevivido cómo han sobrevivido 17 días. El año pasado murieron más de 170 niños en Colombia por desnutrición y eso fue noticia.

Y ahora todos estamos pillados con esta historia. Pillados porque lo peor no es siempre cierto y porque es posible que la vida se haya abierto paso. Nos interesan la historias de niños que sobreviven, personas rescatadas bajo los escombros de un terremoto, mineros rescatados...los intelectuales dicen que hacemos todo por miedo a la muerte, sin duda la muerte nos espanta pero es porque primero nos apasiona la vida.

Rowan Salama viven en Londres y se puso a buscar un apartamento en alquiler, lo necesitaba pronto, tenía un plazo de diez días. Le sorprendieron tanto los pisos que se alquilaban que los fue grabando y subiendo a redes sociales. No encontraba ninguno que le gustara.

Se sentía arrollada, aplastada. Encontrar piso de alquiler en Londres es muy complicado, pero podía serlo aún más. Hace diez años, para evitar que el problema del acceso a la vivienda siguiera creciendo, el Gobierno britániico estableció un impuesto a la vivienda vacía y eso ha provocado que haya un 30 por ciento más de casas disponibles. En Francia hay una ley que se llama la Ley Pinel, esta norma establece una reducción de impuestos en la compra de viveinda siempre y cuando el propietario se comprometa a alquilarla durante seis años. Los incentivos en Francia para fomentar el alquiler también reducen el importe de la renta por la que hay que tributar. Esto ha funcionado.

¿Y por qué te cuento esto? Porque hoy se ha publicado en el BOE la nueva ley de vivienda. Un tope el precio del alquiler de un 2% para este año, de un 3% el próximo año y se establecerá un nuevo índice referencia para 2025. Y esto no funciona. Por otra parte, si los precios “oficiales” no pueden ajustarse para equilibrar oferta y demanda, generalmente comportará pagos adicionales en negro o por otras vías, esta ley de la vivienda no estimula el incremento de oferta.

La ley habla de aumentar las viviendas públicas en alquiler. Y eso puedo ser bueno, pero es una solución muy lenta. Hay que evitar problemas en la asignación de las viviendas y que no se creen guetos. Puede ser mejor destinar a ayudas monetarias al alquiler para las familias con menores rentas. Los controles de alquileres puede provocar que las casas se deterioren de forma más rápida porque haya una menor inversión en mantenimiento que intenta mitigar su pérdida de rentabilidad.