Fernando de Haro: "El Parlamento español no está por encima de la Constitución"

Henry Cavell, el actor estadounidense, por listo, se ha quedado sin papel en la serie The Witcher y se ha quedado también sin papel en la nueva película de 'Superman' que se va a rodar dentro de unos meses. Henry Cavell no va a volver a ser 'Superman'. El superhéroe va camino de cumplir 90 años. Al principio, en 1933, 'Superman' era un villano que utilizaba su superpoderes para hacer el mal. Luego la cosa cambió y empezó a hacer el bien. 'Superman' ha sido interpretado de muchas maneras, como un héroe proletario, como un símbolo del capitalismo imperialista, como el emblema del chico de provincias que al llegar a la ciudad sigue siendo fiel a lo que le enseñaron sus padres. La S que lleva en el pecho puede ser también un símbolo del dólar. Henry Cavell se queda sin 'Superman'. Y muchos seguirán proyectando sobre el superheroe sus prejuicios, su ideología sin dejar hablar al personaje. Es un viejo vicio. La forma de pereza más nociva es la de no cambiar los esquemas mentales y aplicarlo a todo pasa lo que pase.

El Gobierno y el grupo parlamentario socialista se ha desplegado con todas sus energías para presionar al TC. Ya sabes que el TC se reune el próximo lunes para decidir si se sigue tramitando la reforma del Código Penal, del LOTC y del LCGP. Bolaños le dice al Constitucional que si estima el recurso del PP sería un desastre.

La ministra portavoz, directamente, le dice al TC lo que tiene que hacer.

Todo esto después de que ayer Sánchez acusara al Constitucional de estar en una especie de conspiración de la derecha contra la democracia.

Como siempre para entender lo que está pasando hay que escuchar a Patxi López, y no es ironía.

Patxi nos ofrece el argumento del Gobierno y del grupo socialista sin anestesia: el sistema democrático es un sistema de soberanía popular, soberanía que ejerce el Congreso a través de los diputados. Y no dejar legislar a los diputados es atentar contra la democracia. El Tribunal Constitucional se está comportando de un modo antidemocrático porque se ha reunido para estudiar la posibilidad de suspender la votación de una ley. El argumento parece impecable. ¿Lo es? No. La democracia es un sistema de mayorías parlamentarias pero no solo. Los europeos nos dimos cuenta de que si la democracia es solo un sistema de mayorías Hitler puede llegar al poder. Para evitarlo hay que crear y fortalecer la Constitución que es cauce y límite de las mayorias. Eso se consigue teniendo un TC fuerte e independiente. La democracia no es solo un régimen de mayorías es también un regimen de contrapesos. Y eso es lo que no está diciendo el Gobierno. Se puede pensar que el recurso del PP es políticamente oportuno o no, pero lo que no se puede es negar al TC su capacidad para actuar. El Parlamento español no está por encima de la Constitución. Y no es una anomalía que el Constitucional detenga una ley antes de entrar en vigor. En España hasta 1985 había una cosa que se llamaba recursos de inconstitucionalidad que paró mjuchas leyes.