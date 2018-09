"O a rolex o a setas": Fernando de Haro critica la "condición perversa" de Sánchez

Pedro Duque no estaba en el espacio cuando creó una sociedad patrimonial para comprarse una casa en Jávea. Estaba con los pies bien firmes en la tierra. No era ilegal la sociedad patrimonial, pero Pedro Duque no cumplió con sus obligaciones fiscales. Ya vamos por la segunda versión sobre la sociedad patrimonial. Hoy, ha reconocido que si hay algún error lo subsanará. ¿Cuál es el error? En las cuentas de la sociedad no figura el pago del autoalquiler que Duque tendría que haber pagado a la sociedad.

Termina la semana y el Gobierno se quema a pasos agigantados. Dice la ministra portavoz que hay una cacería contra el Ejecutivo. No, no la hay. Es el propio gobierno, que se desgasta.

En Nueva York, el presidente Sánchez ha hablado de las condiciones en las que está dispuesto a convocar elecciones. Son unas condiciones-trampa. Ha puesto una condición perversa. Ahora Sánchez dice que si el independentismo aprieta y no dialoga nos llevará a las urnas. ¿Por que hay trampa en estas declaraciones? Pedro Sánchez está en Moncloa porque le apoyaron los independentistas. Los independentistas han sido sus amigos políticos, sus socios políticos. Y ahora, cuando está quemado, quiere convertirlos en sus enemigos. Quiere protegerse con el constitucionalismo. Si los independentistas aprietan, entonces yo seré víctima de ellos. No Pedro, no. Tú no puedes presentarte como socio de los independentistas y, cuando te van mal las cosas, presentarte como su víctima. O a rolex, Pedro. O a setas. Pero no a rolex un rato y a setas a otro. Es maquiavélico lo que dijo ayer Pedro Sánchez en Nueva York.