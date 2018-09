Fernando de Haro: "No es cierto que sea necesario endurecer nuestro código penal"

Voy a ser a estas horas políticamente incorrecto. Hoy es el día de la Mercé, la patrona de los presos. En España hay 68.000 personas que están en la carcel, porque están cumpliendo prisión preventiva o por que cumplen ya una condena firme. La sociedad tiene el derecho a defenderse de quien le ha hecho daño, por eso ellos están penando.

Pero nuestra Constitución, que aunque tenga 40 años es una estupenda Constitución y está muy joven, dice que las penas privativas de libertad están orientadas a la reinserción social. O lo que es lo mismo: una persona que ha cometido un error, un grave error, un delito con el que ha hecho mucho daño, sigue siendo una persona. Y seguir siendo persona significa que también los que han cometido un delito, aunque sea grave, tienen derecho a rehacer su vida. Tienen derecho a un futuro después de haber pagado su pena.

Y la rehabilitación existe. No es una milonga. Existe en no pocos casos cuando se reconoce el error y cuando los presos son ayudados y acompañados. En España el tiempo medio de estancia en prisión es de casi 18 meses, mientras que en el resto de Europa es de 9,5 meses. Tenemos una estancia en prisión que dobla a la media Europea. Y España no es un país más inseguro que el resto de países europeos. No es verdad que sea necesario endurecer nuestro código penal. No es verdad que todos los que cometen delitos estén en la calle. No es verdad que todo los males, todas las injusticias, se puedan resolver con un código penal más duro.