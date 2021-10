De Haro, sobre la inhabilitación de Rodríguez: "La sentencia del Supremo por patear a un policía era clara"

Esta tarde en Oviedo va a recoger uno de los premios Princesa de Asturias un hombre que vivió las tragedias de la II Guerra Mundial y de la partición de la India. Quizás no lo conozcas aunque tiene cierta fama, se llama Amartya Sen. Y aunque no lo conozcas, las cosas que ha estudiado tienen mucho que ver con nuestro día a día, con el tuyo y el mío. Sobre todo, porque los estudios de Amartya Sen nos ayudan a entender mejor en qué consiste la libertad. La libertad, desde luego consiste en que el Estado no limite nuestros derechos, como hacen en China o en Venezuela. Pero la libertad es también que haya igualdad de oportunidades, que todos podamos tener una buena enseñanza, una buena sanidad, acceso al agua potable. Sin igualdad de oportunidades se elige peor.